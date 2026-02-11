  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 12/02/2026 08:38

Bắt tạm giam 3 đối tượng khai thác vượt diện tích cấp phép mỏ cao lanh

HNN.VN - Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm đ khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư an toànTriệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 41 tỷ đồngCảnh báo bẫy lừa đảo khi đặt phòng, vé máy bay dịp TếtLãnh đạo Thành ủy thăm, chúc Tết các đơn vị y tế và công an

Công an TP. Huế khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng vi phạm

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hải Sinh (sinh năm 1960, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera); Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1988, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt) và Phan Hùng Lĩnh (sinh năm 1984, nhân viên kỹ thuật mỏ La Dứt).

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại mỏ cao lanh La Dứt (thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1) - mỏ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác có dấu hiệu khai thác vượt phạm vi được cấp phép. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo.

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế (địa chỉ 2A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa), do ông Cao Văn Minh (sinh năm 1976, trú tại TP. Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật, được cấp phép khai thác mỏ La Dứt. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera do Trần Hải Sinh làm Giám đốc.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng. Số cao lanh khai thác trái phép được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông ankhởi tốđối tượngkhai tháctrái phépkhoáng sản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo Trung ương, thành phố Huế thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, các vị chức sắc Phật giáo

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 11/2, lãnh đạo Trung ương và thành phố Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, các cơ sở bảo trợ xã hội và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Trung ương, thành phố Huế thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, các vị chức sắc Phật giáo
Thư Huế đi Paris

Đã nghe làn gió mang hơi xuân về với cây lá trên sân thượng. Những thân mai xù xì vượt qua giá buốt ứa hương cùng đám búp xanh màu ngọc. Ngày trên chuyến bay Huế - Paris mới đó mà đã ba mùa đông. Hôm đó trời Huế đầy sương mù. Cũng như sáng nay, Trường Tiền như cây cầu bắc qua sông mây.

Thư Huế đi Paris
Khai thác tài sản công khi chưa được cơ quan quyết định bị phạt tới 5 triệu đồng

Phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi sử dụng tài sản công không đúng mục đích là một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định số 55/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công.

Khai thác tài sản công khi chưa được cơ quan quyết định bị phạt tới 5 triệu đồng
Khai mạc Hội Hoa Xuân Bính Ngọ 2026

Hội Xuân Huế Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Bản sắc và Hội nhập” do UBND TP. Huế tổ chức chính thức khai mạc chiều 10/2 tại Công viên Lý Tự Trọng dọc theo bờ sông Hương trên đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Khai mạc Hội Hoa Xuân Bính Ngọ 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top