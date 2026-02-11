Bắt tạm giam 3 đối tượng khai thác vượt diện tích cấp phép mỏ cao lanh

Công an TP. Huế khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng vi phạm

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hải Sinh (sinh năm 1960, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera); Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1988, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt) và Phan Hùng Lĩnh (sinh năm 1984, nhân viên kỹ thuật mỏ La Dứt).

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại mỏ cao lanh La Dứt (thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1) - mỏ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác có dấu hiệu khai thác vượt phạm vi được cấp phép. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo.

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế (địa chỉ 2A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa), do ông Cao Văn Minh (sinh năm 1976, trú tại TP. Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật, được cấp phép khai thác mỏ La Dứt. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera do Trần Hải Sinh làm Giám đốc.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng. Số cao lanh khai thác trái phép được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.