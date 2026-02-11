Siết chặt kỷ cương, xây dựng phường kiểu mẫu

Nhiều biển cấm được đặt tại các tuyến phố trung tâm phường Thuận Hóa

Quyết liệt lập lại trật tự đô thị

Xuất phát từ thực tiễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái quy định, buôn bán tự phát diễn ra khá phổ biến tại một số tuyến phố, phường Thuận Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại TTĐT, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và mỹ quan đô thị. Mới đây, phường đã tổ chức lắp đặt biển cấm buôn bán, cấm dừng, đỗ xe trên vỉa hè tại các tuyến phố trọng điểm, thường xuyên xảy ra vi phạm.

Cụ thể, các tuyến như đường Hai Bà Trưng (phía bên phải, đoạn từ nút giao đường Hà Nội đến đường Ngô Quyền), đường Trần Cao Vân (phía bên phải, đoạn từ nút giao đường Hà Nội đến Hai Bà Trưng) được tổ chức cấm dừng, đỗ xe trên vỉa hè. Tại đường Lê Lợi, việc cấm dừng, đỗ xe được áp dụng đối với đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến cổng chào công viên Nguyễn Đình Chiểu và đoạn từ cầu Phú Xuân đến trước trụ sở UBND TP. Huế. Ngoài ra, góc giao lộ đường Đoàn Hữu Trưng - Nguyễn Trường Tộ (trước nhà thờ Phủ Cam) cũng được tăng cường kiểm soát.

Theo lãnh đạo phường Thuận Hóa, đây đều là những khu vực “nóng”, thường xuyên xảy ra tình trạng dừng đỗ xe, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Việc lắp đặt biển cấm không chỉ mang tính nhắc nhở mà còn là cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, các lực lượng của Trung tâm Dịch vụ công, Công an phường Thuận Hóa cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các tuyến đường chính, các “điểm nóng”, khu vực chợ truyền thống, xung quanh bệnh viện, công viên. Qua kiểm tra từ đầu tháng 1/2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã nhắc nhở, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, từng bước trả lại hè thông, đường thoáng, tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Chị Dương Thị Nở, trú tại phường Thủy Xuân chia sẻ sau khi bị xử phạt vì đỗ xe sai quy định: “Bị phạt 500 ngàn đồng khi đỗ xe ở đường Phan Đình Phùng để vào chợ Bến Ngự mua thức ăn, tôi ý thức hơn trong việc dừng, đỗ xe đúng nơi quy định”.

Thực tế cho thấy, việc xử lý nghiêm minh, công khai, kết hợp tuyên truyền, vận động đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, từng bước hình thành thói quen chấp hành quy định về trật tự đô thị trong Nhân dân.

Xây dựng phường kiểu mẫu

Không dừng lại ở việc xử lý vi phạm mang tính tình thế, phường Thuận Hóa xác định xây dựng “Phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị” là định hướng chiến lược, lâu dài. Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, Phan Lương Bằng cho biết, phường tập trung vào các nội dung cốt lõi như: TTĐT, ATGT, vệ sinh môi trường, quản lý quảng cáo, rao vặt. Trong đó, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trái quy định; tháo dỡ mái che, mái vẩy, tam cấp, ram dốc không đúng quy chuẩn; đồng thời vận động các hộ kinh doanh rong buôn bán đúng nơi quy hoạch, vừa bảo đảm sinh kế cho người dân, vừa giữ gìn mỹ quan đô thị và môi trường du lịch.

Cùng với đó, phường duy trì hiệu quả các mô hình, phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, “Tuyến đường văn minh”; phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trường học trên địa bàn.

“Theo định hướng quản trị đô thị hiện đại, đô thị văn minh không chỉ được đo bằng hạ tầng, mà còn bằng chất lượng đời sống cộng đồng và ý thức công dân. Thuận Hóa có lợi thế về truyền thống văn hóa Huế, cộng đồng dân cư ổn định, coi trọng chuẩn mực ứng xử và tinh thần cộng đồng, đây là nền tảng quan trọng để phát huy vai trò tự quản ở cơ sở, huy động sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng TTĐT”, ông Phan Lương Bằng chia sẻ.

Theo đó, lộ trình xây dựng phường kiểu mẫu được Thuận Hóa xác định rõ theo từng giai đoạn. Trong đó, 2026 là năm bản lề, tập trung lập lại kỷ cương, chuẩn hóa dữ liệu quản lý đô thị. Giai đoạn 2027 - 2028, phường tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, đưa trật tự và văn minh đô thị trở thành nền nếp. Giai đoạn 2029 - 2030 hướng tới hoàn thiện mô hình, nâng cao toàn diện chất lượng sống, khẳng định Thuận Hóa là phường kiểu mẫu tiêu biểu của đô thị Huế.

Với sự quyết tâm, cách làm bài bản và sự đồng thuận của Nhân dân, phường Thuận Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, an toàn và giàu bản sắc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 và mục tiêu phát triển bền vững của TP. Huế trong giai đoạn mới.