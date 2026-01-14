Sự hỗ trợ kịp thời

Người dân được cấp thẻ BHYT miễn phí. Ảnh: Phước Ly

Riêng BHYT, ngoài mức hỗ trợ đóng theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Ngân sách địa phương cũng hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn với thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ thời điểm nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 50% mức đóng cho người thuộc hộ gia đình thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo với thời gian hỗ trợ là 36 tháng, kể từ thời điểm hộ gia đình được cấp có thẩm quyền công nhận hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Hiện nay, số hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Huế vẫn còn ở mức khá cao. So với cuối năm 2023, hộ cận nghèo giảm từ khoảng 9.002 hộ (tỷ lệ 2,7%) xuống còn 6.846 hộ và đến cuối năm 2025, ước tính tiếp tục khoảng 1,5 - 1,8%, tương đương 5.000 - 6.000 hộ. Kết quả này cho thấy nỗ lực giảm nghèo hiệu quả nhờ các chương trình hỗ trợ sinh kế, nhà ở, việc làm và đào tạo nghề. Hộ cận nghèo được xác định theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, với mức thu nhập thấp và thiếu hụt các dịch vụ cơ bản.

Bên cạnh sống tập trung ở vùng A Lưới và Nam Đông (cũ), có một bộ phận người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã thuộc địa bàn TP. Huế, được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Năm 2025, các xã A Lưới là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số đã được Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận thoát nghèo.

Tờ trình số 18725/TTr-UBND ngày 23/12/2025 của UBND thành phố Huế trình HĐND thành phố về dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT giai đoạn 2026 - 2030 nhằm cụ thể hóa các chính sách an sinh xã hội, khuyến khích người dân tham gia BHYT. Mục tiêu cao nhất là mở rộng độ bao phủ, hướng tới BHYT toàn dân; hỗ trợ người dân có điều kiện kinh tế khó khăn tham gia, tránh rơi vào tình trạng không có thẻ BHYT, qua đó giảm gánh nặng cho người dân khi ốm đau, bệnh tật.

Thực tế cho thấy, một số hộ cận nghèo trước đây ít tham gia BHYT do phần tự đóng vẫn còn là gánh nặng, hoặc chưa nhận thức đầy đủ lợi ích lâu dài của BHYT. Trong khi đó, ranh giới giữa hộ cận nghèo và hộ nghèo rất mỏng manh; chỉ cần một lần người nhà mắc bệnh nặng, chi phí điều trị có thể khiến hộ cận nghèo lại trở lại hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Long, một hộ cận nghèo ở phường Thuận Hóa kể rằng, cách đây không lâu do bị tai nạn giao thông nên chi phí y tế đã "nuốt" hết thu nhập cả năm, thậm chí đẩy gia đình ông vào cảnh nợ nần. Ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm. Được hỗ trợ đóng BHYT giúp tôi không còn quá lo lắng mỗi lần đau ốm. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ người dân lúc khó khăn”.

Việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hiện nay chưa được quy định áp dụng chung trên toàn quốc. Chính sách này hiện mới được một số địa phương như thành phố Huế chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phần còn lại (30%), nhằm bảo đảm người cận nghèo tham gia đầy đủ BHYT. Đây là một quyết tâm chính trị lớn, rất đáng được ghi nhận.