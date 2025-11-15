  • Huế ngày nay Online
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Phong Dinh lần thứ I, năm 2025

ClockChủ Nhật, 14/12/2025 13:31
HNN.VN - Sáng 14/12, UBND phường Phong Dinh tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Phong Dinh lần thứ I, năm 2025, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế năm 2026.

 Tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố năm 2026.

Trong khuôn khổ Đại hội, các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 môn thi đấu: Kéo co, đẩy gậy, cầu lông và cờ tướng, với nhiều nội dung phù hợp, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Văn Thái, Bí thư Đảng ủy phường Phong Dinh khẳng định: Đại hội Thể dục thể thao lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân. Thông qua Đại hội, đưa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia thường xuyên của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên và học sinh.

Lãnh đạo phường Phong Dinh cũng đề nghị đội ngũ trọng tài điều hành các nội dung thi đấu khách quan, công tâm; các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, bảo đảm an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong Nhân dân.

Song Minh
