Đa dạng các loại hàng hóa phục vụ Tết

HNN - Thị trường hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán năm nay ghi nhận sự đa dạng rõ nét về chủng loại, mẫu mã và nguồn gốc xuất xứ, từ các mặt hàng truyền thống đến những sản phẩm mới trong nước và nhập khẩu.

 Đa dạng giỏ quà tết bày bán ở siêu thị Huế

Đa dạng nguồn cung

Những ngày cận Tết, tại các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố như WinMart, Co.opMart, VinCom, Go! Huế, AEON Mall Huế… không khí mua sắm khá nhộn nhịp. Các quầy, kệ hàng Tết được bố trí nổi bật với đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.

Theo ghi nhận, năm nay thị trường hàng Tết tại Huế xuất hiện nhiều sản phẩm mới, từ trái cây tươi, thực phẩm chế biến sẵn đến các loại bánh mứt, kẹo và đồ uống. Ngoài những mặt hàng quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, mứt gừng, sen, trà, cà phê…, nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ các vùng miền trong cả nước cũng được đưa về Huế, góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Một số cửa hàng chuyên kinh doanh đặc sản Tết đã giới thiệu nhiều loại trái cây mới như bưởi hồng da xanh đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, dưa lê hữu cơ Hồng Kim của Đà Lạt, thanh long tổ yến Tiền Giang, bưởi đỏ tiến vua, quýt sim Hòa Bình… Các sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu biếu tặng mà còn đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người dân về chất lượng và tính thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, các loại trái cây sấy, hạt dinh dưỡng, thực phẩm đóng gói ăn liền như xúc xích, thịt bò chế biến, chả cá viên, chả cua… tiếp tục được dự báo có sức tiêu thụ tốt trong dịp Tết. Nhiều gia đình trẻ tại Huế có xu hướng lựa chọn các sản phẩm tiện lợi, dễ chế biến nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho những ngày Tết bận rộn.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại thảo mộc khô và gia vị nhập khẩu như lá nguyệt quế, húng quế, oregano, hương thảo, thì là, rau mùi, kinh giới, xô thơm… Những sản phẩm này góp phần làm mới khẩu vị bữa ăn ngày Tết, đồng thời phản ánh xu hướng hội nhập trong thói quen tiêu dùng của người dân thành phố.

Theo đại diện một số hệ thống bán lẻ, các mặt hàng phục vụ Tết đã được chuẩn bị với số lượng dồi dào, nguồn cung ổn định, giá cả được niêm yết rõ ràng nhằm hạn chế tình trạng khan hàng, tăng giá vào những ngày cao điểm.

Đặc sản bản địa được ưa chuộng

Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, giỏ quà Tết tiếp tục là tâm điểm của thị trường hàng hóa dịp cuối năm tại Huế. Các siêu thị, cửa hàng đã đưa ra nhiều mẫu giỏ quà với mức giá đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Nét mới của giỏ quà Tết năm nay là tỷ lệ các sản phẩm đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP trong nước chiếm ưu thế. Các giỏ quà được kết hợp từ những sản phẩm quen thuộc như trà Shan tuyết Hà Giang, trà Thái Nguyên, mứt dừa Bến Tre, hạt mắc ca Tây Nguyên, tôm khô Cà Mau, nước mắm Nam Ô, rượu trái cây bản địa, rượu cần Cơ Tu… tạo nên dấu ấn riêng và mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc siêu thị Go! Huế, xu hướng tiêu dùng giỏ quà Tết hiện nay đang thay đổi theo hướng tinh gọn về số lượng nhưng chú trọng chất lượng và giá trị sử dụng. Người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho những giỏ quà có thành phần “thật”, nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm sản xuất trong nước và tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, một số hệ thống bán lẻ còn đưa ra các sản phẩm trái cây tạo hình, khắc chữ mang ý nghĩa may mắn như “Phúc - Lộc - Thọ”, “Vạn sự như ý”, “Tài lộc”…, phục vụ nhu cầu biếu tặng trong dịp xuân mới.

Ghi nhận vào những ngày này tại các siêu thị, sức mua giỏ quà Tết tại Huế đã tăng đáng kể so với ngày thường. Chị Nguyễn Thị Ánh, phường Phú Xuân mua sắm Tết tại siêu thị Co.opmar Huế chia sẻ, dù vẫn giữ gìn những nét truyền thống của Tết Việt với bánh chưng, dưa muối, các món ăn quen thuộc, song nhiều người vẫn mong muốn bổ sung thêm những sản phẩm mới để mâm cỗ ngày Tết thêm phong phú, hấp dẫn.

