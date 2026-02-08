  • Huế ngày nay Online
Dâng hương, tưởng niệm 125 năm ngày mất thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

HNN.VN - Nhân 125 năm ngày mất bà Hoàng Thị Loan (1901-2026) - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 8/2, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (158 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân).

 Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế dâng hương, tưởng nhớ 125 năm ngày mất thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự lễ có đại diện các sở ban ngành, phường, trường học. Sau khi dâng hương, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao lên người mẹ hiền đã nuôi dưỡng, kết tinh nên tâm hồn và đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Loan là người con của làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nho học, thân phụ là cụ đồ nho Hoàng Xuân Đường. Ngay từ thuở ấu thơ, bà đã được nuôi dưỡng trong nền nếp gia phong nghiêm cẩn, thấm đẫm đạo lý và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương xứ Nghệ. Bà là người phụ nữ hội đủ công, dung, ngôn, hạnh; cần cù, nhân hậu, đảm đang, biết chữ nghĩa, am hiểu ca dao, tục ngữ dân gian.

Ngôi nhà số 158 Mai Thúc Loan là nơi đã chứng kiến giai đoạn (1895 - 1901) tuy vất vả, khó khăn nhưng cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc của gia đình bà. Hình ảnh người mẹ hiền ngày đêm miệt mài bên khung cửi, tần tảo, yêu thương chăm lo chồng con đã khắc sâu trong ký ức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt tại nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua đau thương mất mát rất lớn trong cuộc đời của mình đó là chứng kiến sự ra đi mãi mãi của người mẹ hiền sau khi sinh người con thứ tư (có tên Nguyễn Sinh Xin) vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, tức ngày 10/02/1901 - khi tuổi đời vừa mới 33. Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại một nhân cách cao đẹp, sinh thành và dưỡng dục những người con ưu tú, suốt đời phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Trước đó, sáng cùng ngày các đại biểu cũng đã tham dự lễ dâng hương, tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan tại Di tích địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan ở núi Bân (phường An Cựu, TP. Huế).

N. MINH
