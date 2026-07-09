Tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ ở 4 xã, phường

Tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Điểm thu mẫu đặt ở hội trường UBND phường Hương Trà, tiến hành tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn 4 phường, xã: Hóa Châu, Hương Trà, Kim Trà và Bình Điền.

Theo kế hoạch, đợt này sẽ thu nhận gần 200 mẫu sinh phẩm AND, trong đó, Kim Trà 110 mẫu, Hóa Châu 39 mẫu, Hương Trà 37 mẫu và Bình Điền 3 mẫu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân đến thu mẫu, lực lượng y tế, quân đội, công an, đoàn viên thanh niên... các địa phương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đồng thời tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác và thuận tiện.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu sẽ được các lực lượng đến tận nhà hỗ trợ thu nhận mẫu.

Các mẫu sinh phẩm sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu ADN Quốc gia, phục vụ công tác đối chiếu với hài cốt liệt sĩ được quy tập trong thời gian tới.