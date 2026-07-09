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ClockThứ Bảy, 11/07/2026 10:14

Tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ ở 4 xã, phường

HNN.VN - Ngày 11/7, UBND phường Hương Trà, Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an thành phố Huế phối hợp tổ chức Điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Mỗi mẫu sinh phẩm là một niềm hy vọng sớm đưa các anh trở về Thu nhận mẫu ADN cho 219 thân nhân liệt sĩ tại 5 xã phía nam thành phố HuếLãnh đạo TP. Huế thăm, động viên lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

 Tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Điểm thu mẫu đặt ở hội trường UBND phường Hương Trà, tiến hành tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn 4 phường, xã: Hóa Châu, Hương Trà, Kim Trà và Bình Điền.

Theo kế hoạch, đợt này sẽ thu nhận gần 200 mẫu sinh phẩm AND, trong đó, Kim Trà 110 mẫu, Hóa Châu 39 mẫu, Hương Trà 37 mẫu và Bình Điền 3 mẫu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân đến thu mẫu, lực lượng y tế, quân đội, công an, đoàn viên thanh niên... các địa phương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đồng thời tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác và thuận tiện.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu sẽ được các lực lượng đến tận nhà hỗ trợ thu nhận mẫu.

Các mẫu sinh phẩm sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu ADN Quốc gia, phục vụ công tác đối chiếu với hài cốt liệt sĩ được quy tập trong thời gian tới.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADNthân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tinHương TràKim TràBình ĐiềnHóa Châu
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