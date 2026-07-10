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Thế giới

Nhiều nước chống chọi thời tiết cực đoan

ClockThứ Bảy, 11/07/2026 08:24
Giữa lúc các đợt nắng nóng tại châu Âu ngày càng xuất hiện thường xuyên, kéo dài và khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu, Tây Âu vừa ghi nhận tháng 6 nóng nhất kể từ khi có số liệu thống kê từ Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU).

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Mưa lớn gây ngập lụt ở Quý Cảng, Trung Quốc (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Theo C3S, nhiệt độ trung bình tại Tây Âu trong tháng 6 đạt 20,74 độ C, cao hơn 3 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và vượt kỷ lục được thiết lập vào tháng 6/2025.

Hơn 410 triệu người tại châu Âu đã phải trải qua nền nhiệt hơn 35 độ C trong giai đoạn từ ngày 15 đến 30/6. Đợt nắng nóng này được cho là liên quan hàng nghìn người chết, chủ yếu tại Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ.

Italia đang bước vào đợt nắng nóng thứ 3 kể từ đầu hè. Nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ từ 38-40 độ C. Bộ Y tế Italia nâng mức cảnh báo cam (mức cao thứ 2 trên thang 4 cấp) tại 10 thành phố.

Trong khi đó, ngày 9/7, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh cho biết, Anh ghi nhận ngày thứ 8 trong năm nay có nhiệt độ vượt 34 độ C, nhiều hơn 1 ngày so với kỷ lục trước đó.

Tại Tây Ban Nha, chính quyền địa phương cho biết, ít nhất 6 người chết và 6 người bị thương trong một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Bedar ở miền nam.

Khoảng 150 lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao. Trong khi đó, mưa lớn và lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở miền nam và miền trung Trung Quốc.

Ngày 10/7, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III đối với nguy cơ địa chất tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, đồng thời cử các đoàn công tác tới hiện trường hướng dẫn phòng chống thiên tai.

Tại Hàn Quốc, mưa lớn kéo dài trong hai ngày 8 và 9/7 đã khiến ít nhất 1 người mất tích và làm hư hại hơn 450 công trình trên cả nước, chủ yếu tại khu vực miền trung. Mưa lớn cũng gây ra 5 vụ sạt lở đất tại các địa phương của Hàn Quốc. 

Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, ít nhất 508 hộ gia đình phải sơ tán tạm thời để bảo đảm an toàn. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo bão Bavi, cơn bão thứ 9 trong mùa bão năm 2026 sẽ áp sát quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa ở phía tây nam trong ngày 11/7.

Bão có khả năng gây gió mạnh, mưa lớn kèm giông sét. Chính quyền khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác trước nguy cơ gió giật mạnh, sóng lớn, nước dâng do bão và lở đất, đồng thời chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi thời tiết diễn biến xấu.

https://nhandan.vn/nhieu-nuoc-chong-choi-thoi-tiet-cuc-doan-post974932.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: chống chọithời tiếtcực đoan
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