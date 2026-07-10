Thông qua chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn TP. Huế

Ông Hoàng Phú, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2030

Chiều 10/7, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND TP.Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết (NQ) quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn TP. Huế đến năm 2030, với nhiều điểm mới theo hướng tăng mức hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận chính sách

Theo đó, mức hỗ trợ được nâng lên 100% chi phí hỏa táng theo giá dịch vụ của cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Huế có một cơ sở cung cấp dịch vụ hỏa táng là Công ty Phúc Lạc Viên - Đài Hóa thân Hoàn Vũ Huế.

Chính sách áp dụng đối với ba nhóm đối tượng gồm: Người chết có hộ khẩu thường trú tại TP. Huế; người chết trên địa bàn thành phố không xác định được nhân thân hoặc có nhân thân nhưng không có thân nhân lo việc mai táng; trường hợp hỏa táng hài cốt cải táng đối với các phần mộ chôn trên địa bàn thành phố mà thân nhân của người được hỏa táng có hộ khẩu thường trú tại Huế.

Một trong những điểm đáng chú ý của NQ là cắt giảm thủ tục hành chính theo chủ trương chuyển đổi số và khai thác dữ liệu quốc gia. Người dân không còn phải nộp bản sao giấy chứng tử khi làm hồ sơ hỗ trợ do cơ quan giải quyết sẽ khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu. Đồng thời, các mẫu tờ khai cũng không còn yêu cầu xác nhận của UBND cấp xã như trước.

Thời gian giải quyết hồ sơ cũng được rút ngắn còn 3 ngày làm việc, giảm 2 ngày so với quy định trước đây. Hồ sơ được tiếp nhận tại UBND cấp xã, nơi người chết thường trú trước khi qua đời và có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người dân có thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày thực hiện hỏa táng để nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Việc ban hành NQ mới nhằm thay thế NQ số 27/2023 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, sau khi mô hình chính quyền địa phương chuyển sang 2 cấp, không còn đơn vị hành chính cấp huyện. Đồng thời, NQ cũng bảo đảm sự thống nhất với các quy định mới của pháp luật về ngân sách, tổ chức chính quyền địa phương và cải cách thủ tục hành chính.

Ngân sách thành phố dự kiến bố trí khoảng 2 - 4 tỷ đồng/năm để thực hiện chính sách. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân giảm chi phí mai táng, NQ còn hướng tới khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng, từng bước thay đổi tập quán địa táng, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang.

Biểu quyết thông qua nghị quyết

Để hỏa táng trở thành lựa chọn của người dân

Theo ông Hoàng Phú, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc nâng mức hỗ trợ chi phí hỏa táng là cần thiết nhằm khuyến khích người dân lựa chọn hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm và phù hợp xu hướng phát triển đô thị.

Ông Phú cho rằng hỏa táng không chỉ góp phần giảm áp lực về quỹ đất nghĩa trang trong bối cảnh đất đai ngày càng hạn hẹp mà còn hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh. Chủ trương nâng mức hỗ trợ chi phí hỏa táng cũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tại Kết luận số 334-KL/TU ngày 26/6/2026.

"Để chính sách phát huy hiệu quả, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tiếp cận đầy đủ chính sách hỗ trợ của thành phố. Khi nhận thức được nâng lên, chính sách sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thay đổi tập quán mai táng theo hướng văn minh, bền vững", ông Phú nhấn mạnh.

Là địa phương ven biển có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng gần như không còn quỹ đất dành cho mai táng, phường Thuận An được xem là một trong những nơi sẽ hưởng lợi rõ nét khi chính sách hỗ trợ hỏa táng được triển khai.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, nhiều năm qua, do không còn quỹ đất chôn cất, phần lớn các gia đình trên địa bàn phải đưa người thân đến an táng tại Nghĩa trang thành phố hoặc các khu nghĩa trang ở địa phương khác. Điều này không chỉ làm phát sinh chi phí, thời gian đi lại mà còn đặt ra yêu cầu phải thay đổi dần tập quán mai táng theo hướng phù hợp với điều kiện phát triển đô thị.

"Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, hỏa táng là xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại. Việc HĐND thành phố ban hành NQ hỗ trợ kinh phí hỏa táng không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân mà còn tạo động lực để thay đổi nhận thức, từng bước hình thành nếp sống văn minh trong việc tang", ông Phong nói.

Hiện nay, quỹ đất giành cho mai táng ở phường Thuận An đang rất hạn chế

Theo ông Phong, Thuận An có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa chính sách vào cuộc sống bởi người dân địa phương có ý thức cộng đồng khá cao và ngày càng cởi mở với những hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực, UBND phường sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chính sách. Nội dung vận động sẽ không chỉ tập trung vào mức hỗ trợ mà còn nhấn mạnh lợi ích lâu dài của hỏa táng trong việc tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường, giảm chi phí mai táng và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

"Chúng tôi tin rằng, với sự đồng thuận của người dân, cùng chính sách hỗ trợ thiết thực của thành phố, NQ sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết bài toán quỹ đất mai táng và xây dựng Thuận An ngày càng văn minh, hiện đại", ông Phong bày tỏ.

Không chỉ Thuận An, nhiều địa phương khác cũng xác định công tác tuyên truyền để NQ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cho hay, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền để người dân từng bước tiếp cận chủ trương mới.

Theo ông Dương, trong quy hoạch chung của thành phố, trên địa bàn phường Hóa Châu không còn quy hoạch nghĩa trang tập trung, trong khi các nghĩa trang nhân dân cũ vẫn tồn tại. Vì vậy, địa phương sẽ kết hợp tuyên truyền, vận động với việc chấm dứt tình trạng chôn cất tự phát.

“Thay đổi một phong tục đã tồn tại nhiều năm chắc chắn không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Nhưng cũng giống như nhiều nếp sống mới khác, khi người dân hiểu được lợi ích về môi trường, quỹ đất và chi phí, hỏa táng sẽ dần trở thành lựa chọn phổ biến. Điều quan trọng là phải kiên trì tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng”, ông Dương nói.