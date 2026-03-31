Tân Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phạm Đức Tiến: Đổi mới thực chất, hành động đến cùng vì lợi ích Nhân dân

Tân Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Phạm Đức Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ



Trên cương vị Chủ tịch HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ mới, đồng chí xác định những ưu tiên hành động trọng tâm nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND?

Trên cương vị Chủ tịch HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm phải kế thừa, phát huy những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, quyết liệt khắc phục những hạn chế, bất cập để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Đây không chỉ là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển của thành phố, mà còn là kỳ vọng, niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với HĐND trong giai đoạn mới.

Trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, nhất là trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu và các cơ quan tham mưu, phục vụ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức kỳ họp theo hướng khoa học, linh hoạt, thực chất; bảo đảm các nghị quyết được ban hành kịp thời, đúng pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi cao, thực sự trở thành công cụ điều hành hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Xuyên suốt nhiệm kỳ, HĐND thành phố xác định tập trung vào những trụ cột cốt lõi. Trước hết là nâng cao chất lượng quyết sách, coi trọng công tác thẩm tra, phản biện, bảo đảm mỗi nghị quyết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ sở thực tiễn vững chắc, gắn với nguồn lực và lộ trình thực hiện rõ ràng. Hai là tăng cường giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả, đi đến cùng vấn đề; đặc biệt chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận giám sát và cam kết sau chất vấn, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, hình thức. Ba là phát huy vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu HĐND; tăng cường tiếp xúc cử tri theo hướng sâu sát, thực chất, lắng nghe và phản ánh trung thực, kịp thời những vấn đề từ cơ sở.

Song song với đó, HĐND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng UBND thành phố trong tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đời sống Nhân dân. Đồng thời, quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, cả trong hoạt động quản lý, điều hành và trong chính hoạt động của HĐND, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động, HĐND thành phố Huế quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực sự là cầu nối tin cậy giữa ý chí, nguyện vọng của Nhân dân với các quyết sách phát triển, góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Trước những vấn đề cử tri quan tâm như phát triển kinh tế, hạ tầng, an sinh xã hội và chuyển đổi số, HĐND thành phố sẽ đổi mới hoạt động giám sát như thế nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn?

Từ thực tiễn nhiệm kỳ trước cho thấy, hoạt động giám sát của HĐND thành phố Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào chiều sâu, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, được cử tri quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận, nhất là việc theo dõi, đôn đốc sau giám sát có lúc chưa quyết liệt; một số kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn chưa được thực hiện kịp thời, dứt điểm. Đây là yêu cầu đặt ra phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần đó, HĐND thành phố xác định đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả và đi đến cùng vấn đề. Trọng tâm là lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát, bám sát những lĩnh vực cử tri đặc biệt quan tâm như phát triển kinh tế, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, hạ tầng đô thị, an sinh xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính… Các cuộc giám sát chuyên đề sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, tăng cường khảo sát thực tế, đánh giá đa chiều, bảo đảm phản ánh đúng thực trạng và đề xuất giải pháp khả thi.

Đặc biệt, HĐND sẽ tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã ban hành và các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố, coi đây là khâu then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, chú trọng theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và cam kết sau chất vấn; yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và thời hạn thực hiện, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh hoặc thực hiện không đầy đủ.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng dân chủ, thẳng thắn, đi thẳng vào các vấn đề nổi cộm. HĐND sẽ khuyến khích đại biểu tăng cường chất vấn, nâng cao chất lượng câu hỏi và tính tranh luận tại nghị trường; qua đó làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, tạo chuyển biến thực chất sau chất vấn.

Một điểm nhấn quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giám sát. Việc phát huy hiệu quả các nền tảng như Hue-S sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện các kiến nghị, tăng cường tương tác và tiếp nhận phản ánh của người dân một cách kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong toàn bộ quá trình từ xây dựng, thẩm tra đến tổ chức thực hiện nghị quyết; đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, bảo đảm mỗi nghị quyết ban hành đều sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Với các giải pháp đồng bộ, HĐND thành phố Huế hướng tới xây dựng cơ chế giám sát ngày càng chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, thực sự là công cụ quan trọng để bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai nghiêm túc, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Các đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới cử tri và Nhân dân thành phố Huế, đồng thời kỳ vọng như thế nào về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc lắng nghe, phản ánh và bảo vệ tiếng nói của cử tri?

Tôi muốn gửi tới cử tri và Nhân dân thành phố Huế một thông điệp rõ ràng: HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, gần dân hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, HĐND đã duy trì nền nếp tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều ý kiến, kiến nghị. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những nội dung giải quyết chưa dứt điểm, chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của người dân. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, HĐND thành phố cam kết lắng nghe nhiều hơn, theo dõi sát hơn và đôn đốc quyết liệt hơn, bảo đảm mỗi ý kiến của cử tri đều được tiếp thu nghiêm túc, xem xét đến cùng và có kết quả cụ thể.

Đối với các đại biểu HĐND, tôi kỳ vọng mỗi đại biểu thực sự là “cầu nối” tin cậy giữa cử tri với chính quyền; không chỉ lắng nghe mà phải hiểu đúng, nói trúng và theo đến cùng những vấn đề mà cử tri quan tâm. Mỗi đại biểu cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tính độc lập trong hoạt động; tăng cường tiếp xúc, bám sát cơ sở, phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói của Nhân dân; đồng thời tích cực tham gia chất vấn, giám sát và đóng góp vào các quyết sách quan trọng của thành phố.

Sự đồng hành, giám sát và những ý kiến thẳng thắn, xây dựng của cử tri chính là động lực quan trọng để HĐND thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!