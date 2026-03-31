Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

HNN.VN - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố và thành lập các ban HĐND.

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với công tác nhân sự UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố tiến hành bầu các chức danh theo quy định. Kết quả, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ.

Báo Huế ngày nay trân trọng giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031:

 
Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031:
Cử tri Huế gửi gắm nhiều vấn đề dân sinh

Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho thấy, hàng loạt vấn đề dân sinh từ hạ tầng, việc làm đến y tế, môi trường được đặt ra, cần các giải pháp cụ thể và hành động kịp thời từ chính quyền các cấp.

Cử tri Huế gửi gắm nhiều vấn đề dân sinh

