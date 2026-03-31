Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với công tác nhân sự UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố tiến hành bầu các chức danh theo quy định. Kết quả, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ.