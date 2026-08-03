Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị năm học mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành giáo dục và đào tạo ngày 15/6/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trên tinh thần “không khoán trắng” nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới cho ngành giáo dục, nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, với giải pháp thiết thực, từng bước xóa bỏ điểm nghẽn tồn tại về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên trước ngày khai trường.

Là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng xác định: Nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới, đưa 11 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động có ý nghĩa chiến lược, góp phần đầu tư cho phát triển bền vững, đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của tỉnh. Thời gian qua, cấp ủy các cấp luôn quán triệt đầy đủ chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy Cao Bằng, chuyển mạnh sang tư duy quản trị và phát triển giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Từ việc bám sát cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng kịp thời ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc chỉ rõ một số nơi vẫn còn tư tưởng trông chờ, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt; công tác phối hợp có lúc, có việc chưa thật sự chặt chẽ, kịp thời; trách nhiệm người đứng đầu chưa thật rõ nét; công tác giải ngân vốn có mặt còn hạn chế, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành công trình trước năm học mới 2026-2027.

Chú trọng tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn. Cùng với đó, xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, giải ngân thấp, chất lượng công trình không bảo đảm, để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, thiếu kiểm tra, đôn đốc hoặc né tránh trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ngày 15/6, tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận: Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương triển khai tích cực, toàn diện, từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, xây dựng đội ngũ nhà giáo, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ người dạy và người học. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn phân tích những khó khăn, hạn chế, đồng thời yêu cầu: Các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị năm học mới 2026- 2027; chịu trách nhiệm việc bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học phục vụ năm học mới 2026-2027.

Chủ trương của Đảng cùng định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục được các tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương quán triệt trong bối cảnh năm học mới đang đến gần. Tại Lai Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác chỉ đạo đến các chủ đầu tư nhằm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới; bảo đảm bàn giao đưa vào sử dụng 5 trường tại các xã: Phong Thổ, Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San trước ngày 30/8/2026.

Để bố trí đủ số lượng giáo viên, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại địa phương, Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ giáo viên gắn liền xây dựng kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại tổng thể hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc xây mới, sửa chữa các cơ sở giáo dục, Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp và chuyển đổi công năng các trụ sở, nhà đất dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế hoặc các thiết chế phục vụ cộng đồng phù hợp với nhu cầu thực tế tại cơ sở.

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