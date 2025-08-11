Phát huy truyền thống anh hùng, vững bước trong kỷ nguyên mới

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đại diện Thành uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN thành phố tặng Công an TP. Huế bức trướng

Tham dự, có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Salavan, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, Sa Vẳn Na Khẹt nước CHDCND Lào và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ…

Tròn 80 năm trước, lực lượng Công an nhân dân ra đời trong khí thế sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Cùng với lịch sử vẻ vang của dân tộc, Công an thành phố Huế không ngừng rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Công an thành phố với vai trò nòng cốt đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp phát động sâu rộng và hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; là lực lượng tiên phong trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý hàng loạt vụ việc phức tạp, phá nhiều chuyên án lớn, triệt xóa các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Đồng thời, đã chủ động chuyển mình mạnh mẽ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng, đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Với những chiến công xuất sắc đó, Công an TP. Huế được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Quân công và hàng trăm Huân chương các loại. Ngoài ra, 15 tập thể, 29 cá nhân được phong, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng nghìn tập thể, cá nhân khác được các cấp, các ngành và Nhân dân tuyên dương, khen ngợi…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Thời gian tới, TP. Huế tiếp tục là nơi được chọn tổ chức các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của đất nước; và đang tiếp tục có các cơ chế kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, từ đó đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao. Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường, bất khuất của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa.

Trong đó, Công an TP. Huế cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững môi trường bình yên phục vụ phát triển kinh tế, đối ngoại. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Tiếp tục xây dựng lực lượng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho Công an TP. Huế là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và các sự kiện quan trọng. Trong đó, quan trọng nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Thành uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN thành phố tặng Công an TP. Huế bức trướng với nội dung: “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Vững bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng”.

Bên cạnh đó, 2 tập thể và 6 cá nhân của Công an TP. Huế còn được Bộ Công an tặng Bằng khen; 5 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.