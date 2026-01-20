Phát huy thế mạnh di sản, xây dựng Huế thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế

Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội

Tại phiên thảo luận, tham luận của Đảng bộ thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế trình bày đã làm rõ tư duy phát triển nhất quán, giàu bản sắc của Huế: Lấy văn hóa và di sản làm nền tảng, động lực để xây dựng đô thị di sản đặc trưng, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Phát triển dựa trên văn hóa và di sản

Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, Huế luôn là một điểm nhấn đặc biệt với hệ giá trị văn hóa, di sản đặc sắc, kết tinh qua hàng trăm năm lịch sử, tạo nên bản sắc riêng có, hài hòa giữa cổ kính và hiện đại, giữa yếu tố nhân tạo và môi trường thiên nhiên. Giữa làn sóng công nghiệp hóa, đô thị hóa và thương mại hóa mạnh mẽ, Huế vẫn kiên định lựa chọn con đường phát triển dựa trên văn hóa, lấy di sản làm trung tâm, làm nền tảng và động lực cho mô hình đô thị xanh, thông minh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế trình bày tham luận tại Đại hội

Thực tiễn cho thấy, đây là một quyết sách chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế qua nhiều nhiệm kỳ. Từ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, cùng với các nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy, nhiệm vụ xây dựng văn hóa Huế, con người Huế đã được triển khai đồng bộ, bài bản, từng bước đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định rõ quan điểm “phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển”. Đây cũng chính là tư tưởng xuyên suốt mà Đảng bộ thành phố Huế đã và đang kiên trì thực hiện trong suốt quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Trên tinh thần đó, tham luận của Đảng bộ thành phố Huế tại Đại hội XIV với chủ đề “Phát huy thế mạnh di sản, xây dựng Huế thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế” đã góp thêm những luận cứ thực tiễn sinh động, làm rõ vai trò của văn hóa, di sản trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới.

Huế là đô thị di sản đặc trưng của cả nước. Ảnh: Đình Hoàng

Khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc

Huế hiện là địa phương duy nhất trong cả nước đang sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Bên cạnh đó còn có gần 1.000 di tích lịch sử, văn hóa, hơn 500 lễ hội lớn nhỏ, 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hàng trăm ngôi chùa cổ, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lịch sử cách mạng. Đây là kho tàng di sản vô giá, là lợi thế cạnh tranh đặc thù không địa phương nào có được.

Nhận thức sâu sắc về tiềm năng và trách nhiệm ấy, những năm qua, TP. Huế đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình chuyên đề nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch - dịch vụ. Công tác bảo tồn di sản ngày càng được triển khai bài bản, khoa học, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Nhiều công trình trọng điểm của Quần thể Di tích Cố đô Huế đã và đang được trùng tu, phục hồi, như Điện Kiến Trung, Điện Thái Hòa, Kinh thành Huế, hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn.

Song song với di sản vật thể, các giá trị di sản phi vật thể như Nhã nhạc Cung đình, Ca Huế, lễ hội truyền thống, nghề thủ công cũng được chú trọng bảo tồn, truyền dạy và đưa vào đời sống đương đại. Không gian văn hóa cung đình được kết nối hài hòa với văn hóa dân gian và văn hóa đương đại, tạo nên những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Huế.

Các lễ hội được tổ chức tạo sức hút riêng cho Huế

Thành phố cũng chủ động xây dựng và phát triển các thương hiệu văn hóa - du lịch đặc trưng như “Thành phố Festival Việt Nam”, “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”, “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”. Mô hình Festival Huế bốn mùa được tổ chức thường xuyên, sáng tạo, đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược quảng bá hình ảnh Huế ra khu vực và thế giới.

Đô thị di sản xanh, thông minh và bền vững

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong quá trình phát triển của Huế là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và xây dựng đô thị hiện đại. Thành phố đã từng bước hình thành diện mạo của một đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”. Các phong trào như “Ngày Chủ nhật Xanh”, “Hành động để Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” được triển khai mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần giữ gìn cảnh quan, môi trường và không gian di sản.

Cùng với đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch được chú trọng. Công nghiệp văn hóa từng bước hình thành, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế di sản. Huế cũng là địa phương đi đầu trong việc áp dụng các kỹ thuật phục dựng, gia cố và bảo tồn di sản vật thể, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với UNESCO và các tổ chức bảo tồn uy tín trên thế giới.

Huế hướng đến đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc. Ảnh: Đình Hoàng

Thực tiễn cho thấy, di sản và văn hóa Huế không chỉ là giá trị tinh thần, mà đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch văn hóa, di sản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu du lịch của thành phố, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Thách thức giữa bảo tồn và phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, Huế vẫn đang đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Quá trình đô thị hóa nhanh, áp lực phát triển kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo tồn di sản. Nhiều di tích xuống cấp nghiêm trọng trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan cũng tác động trực tiếp đến hệ thống di sản, đòi hỏi các giải pháp bảo tồn thích ứng, bền vững hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc số hóa di sản, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm số, bảo tàng số, dữ liệu mở về di sản vẫn còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng. Sản phẩm du lịch văn hóa - di sản chưa thật sự đa dạng, thiếu các trải nghiệm chiều sâu. Nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực bảo tồn, công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo còn thiếu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới mô hình phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Để Huế vươn tầm quốc tế

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, trung tâm văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu của khu vực; là đô thị xanh, thông minh, bền vững. Đây là khát vọng lớn, đồng thời cũng là sự cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội với 20 đại biểu

Trên cơ sở đó, TP. Huế xác định ba trụ cột chiến lược: Bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế di sản; xây dựng hệ sinh thái du lịch, công nghiệp văn hóa hiện đại; phát huy con người và bản sắc Huế trong hội nhập. Thành phố kiến nghị Trung ương sớm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho đô thị di sản Huế, tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội hóa, thúc đẩy hợp tác công - tư trong bảo tồn và khai thác di sản bền vững.

Để có thể đạt được các mục tiêu, TP. Huế triển khai đồng bộ các giải pháp, như nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò của văn hóa, di sản, coi bảo tồn gắn với phát huy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân. Tập trung xây dựng Huế thành điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu khu vực thông qua đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế đêm, liên kết vùng và chuyển đổi số du lịch. Huy động nguồn lực trùng tu di tích, bảo vệ cảnh quan đặc thù; phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; đồng thời bảo tồn nghệ thuật truyền thống, thúc đẩy sáng tạo đương đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ hỗ trợ xây dựng Trung tâm Dữ liệu và số hóa di sản quốc gia tại Huế, đầu tư hạ tầng du lịch, giao thông kết nối vùng, tạo nền tảng để Huế nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.

Với truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế tin tưởng vững chắc rằng, Huế sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh di sản, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là đô thị di sản, trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.