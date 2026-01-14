Sân khấu nơi học đường

Từ những hoạt động, sự kiện của trường, các bạn trẻ tìm ra niềm đam mê của bản thân

Ươm mầm đam mê từ sân khấu học đường

Nguyễn Trí Khánh Nhật là sinh viên năm 6 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Yêu thích âm nhạc từ nhỏ, nhưng suốt những năm phổ thông, niềm yêu thích ấy chỉ dừng lại ở mức cá nhân, thiếu không gian và cơ hội để thể hiện. Chỉ đến khi bước vào giảng đường đại học, tham gia Câu lạc bộ Guitar của trường, Nhật mới thực sự được đứng trên sân khấu, được chơi nhạc trước khán giả và cảm nhận trọn vẹn cảm giác của một người biểu diễn.

Từ những sân khấu nhỏ trong khuôn viên trường, đến các chương trình giao lưu, hoạt động phong trào, rồi những sự kiện văn hóa - nghệ thuật của thành phố, mỗi lần đứng trên sân khấu đều mang lại cho Khánh Nhật thêm một chút tự tin, một chút rung động mới với âm nhạc. “Càng được biểu diễn, em càng thấy mình yêu âm nhạc hơn”, Nhật chia sẻ.

Không chỉ sinh viên đại học, những sân chơi nghệ thuật được tổ chức bài bản còn mở ra cơ hội cho học sinh trung học tiếp cận và bộc lộ khả năng sáng tạo của mình từ rất sớm. Cuộc thi My Recording, sân chơi dành cho học sinh THCS và THPT trên địa bàn thành phố Huế do Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức) là một ví dụ.

Cuộc thi khuyến khích học sinh thể hiện cảm nhận tác phẩm văn học thông qua giọng đọc, kết hợp dựng clip, âm nhạc và âm thanh, xuất phát từ việc nhận thấy nhiều em có khả năng tiếp cận tác phẩm tốt hơn khi được “đọc thành tiếng”.

Võ Ngọc Hiệp, Quán quân My Recording mùa 1, là một trong những gương mặt bước ra từ sân chơi ấy. Sinh năm 2003, lớn lên tại thành phố Huế, Hiệp đến với cuộc thi bằng niềm đam mê đọc sách và mong muốn truyền tải những trang sách hay đến người nghe thông qua giọng đọc của mình.

Với Hiệp, My Recording không chỉ là một cuộc thi. Đó là lần đầu tiên em dám đưa giọng đọc - một sở thích vốn rất riêng tư, ra trước công chúng. Khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí cao nhất mang lại niềm vui lớn, không chỉ vì chiến thắng, mà vì sở thích của mình được công nhận. Quan trọng hơn, cuộc thi giúp Hiệp tự tin hơn với chính giọng đọc của bản thân, từ đó góp phần định hình con đường nghề nghiệp sau này. Hiện tại, Hiệp đang làm công việc liên quan đến truyền thông tại TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục theo đuổi đam mê đã được gieo mầm từ chính sân chơi học đường năm nào.

Từ trải nghiệm đến lựa chọn

Huỳnh Công Thịnh, sinh viên năm cuối chuyên ngành marketing (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế) cũng tìm thấy con đường của mình từ những sân khấu học đường. Chặng đường đến với vai trò MC của Thịnh bắt đầu khá sớm, ngay từ năm nhất đại học, khi em được tin tưởng trao cơ hội dẫn chương trình Lễ Chuyển giao của Câu lạc bộ Tiếng Anh English Lover’s Town.

Từ lần đầu đứng trên sân khấu với vai trò người dẫn dắt chương trình, Thịnh dần được đồng hành trong vai trò MC ở nhiều sự kiện lớn, nhỏ trong trường, rồi mở rộng ra các chương trình bên ngoài. Khi được khán giả yêu thương và ghi nhận, em có thêm cơ hội hợp tác cùng một số nhãn hàng, thương hiệu, từng bước tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn.

Với nền tảng học tập về marketing, Thịnh sớm nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa chuyên ngành mình theo học và công việc dẫn chương trình, từ khả năng truyền tải thông điệp, xây dựng hình ảnh cá nhân, đến việc thấu hiểu tâm lý khán giả. Chính vì vậy, em chủ động tìm kiếm những cơ hội để thử thách bản thân, trong đó có việc chinh phục cuộc thi Tôi Là MC mùa 4, và đoạt vị trí Á quân.

Không chỉ riêng câu chuyện của Nhật, Hiệp hay Thịnh, nhiều bạn trẻ khác cũng đã tìm thấy đam mê của mình từ những cuộc thi tài năng ngay từ ghế nhà trường. Trong bối cảnh học sinh - sinh viên ngày càng được tiếp cận sớm với các kỹ năng mềm như quay phim, chụp ảnh, dẫn chương trình, ca hát, catwalk… thông qua những sân chơi do trường học tổ chức, việc khám phá bản thân không còn giới hạn trong sách vở hay bảng điểm.

Những cuộc thi ấy trở thành “phòng tập” đầu tiên, nơi người trẻ được thử, được sai và được nhìn thấy mình trong những vai trò khác. Từ đó, không ít bạn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về khả năng, sở thích và cả những lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.