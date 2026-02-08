Đến Huế tìm sách quý

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Cách đây hơn một tháng, một sáng cuối năm tất bật, tôi bất ngờ nhận được cuộc hẹn của anh Nguyễn Anh Tuấn, một nhà nghiên cứu trẻ, đang công tác tại Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế.

Đến hẹn, anh mang theo món quà tặng thú vị. Đó là cuốn đặc san “Huế Xưa & Nay” số 179 chào năm mới 2026. Dày hơn 100 trang, gói gọn trong cuốn đặc san là những bài viết giàu tính nghiên cứu về sử học, văn hóa, di sản và những góc nhìn về Huế hôm nay. 

Không gian Sách và Văn hóa Huế (23-25 Lê Lợi) - một trong những nơi bạn đọc có thể tìm kiếm các tài liệu về di sản, lịch sử và văn hóa Huế. Ảnh minh họa: QT

Cầm trên tay cuốn tập san nhỏ nhắn, người đọc được chạm vào những trang viết được đầu tư kỹ lưỡng, hàm chứa nguồn tư liệu quý. Như bài viết về “Vai trò của Phú Xuân - Huế trong sứ mệnh xác lập và thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa” của nhà sử học Đỗ Bang. Những câu chuyện thi vị về những chuyến du xuân đến Gia Hội của các vua Triều Nguyễn của tác giả Nguyễn Anh Huy. Hay một bài nghiên cứu khá công phu về giá trị lịch sử, văn hóa, ẩn chứa qua hoành phi, câu đối ở phủ đệ Huế của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cương… Bởi vậy mà sách, dù vỏn vẹn 100 trang giấy nhưng đã ẩn vào mình những tri thức, tư liệu quý về lịch sử, văn hóa, di sản không chỉ của Huế, được níu giữ, gói ghém trong từng con chữ.  

Hỏi ra mới hay, đến nay, đặc san “Huế Xưa & Nay” đã có gần 35 năm tuổi đời, kể từ khi ấn hành số đầu tiên vào năm 1992, với 179 số đã xuất bản cho đến năm 2026.

Có lẽ với nhiều người dân Huế, đặc san “Huế Xưa & Nay” đã trở nên thân thuộc, đặc biệt với những người làm công tác nghiên cứu. Nhưng một câu chuyện khác đã làm tôi thực sự nao lòng. Đó là câu chuyện về một phụ nữ đến từ Mỹ - bà Judith Henchy, Trưởng bộ phận Đông Nam Á, Trợ lý đặc biệt cho Giám đốc Hệ thống Thư viện về các Chương trình Quốc tế tại Đại học Washington; Giảng viên thỉnh giảng Trường Nghiên cứu Quốc tế Jackson. 

Năm 2024, từ Mỹ, bà Judith Henchy đi quãng đường rất xa đến Huế. Một trong những nơi đầu tiên bà ghé thăm là Hội Khoa học lịch sử TP. Huế - nơi tổ chức biên soạn đặc san “Huế Xưa & Nay”, với mong ước tìm, sưu tập những số đặc san còn thiếu trong bộ sưu tập đang được lưu trữ tại Thư viện của Đại học Washington.

Thế nhưng, ước mong của nữ du khách đặc biệt ấy không thành hiện thực vì ở Huế, đến nay, không thể tìm đâu ra những cuốn đặc san “Huế Xưa & Nay” những số đầu tiên. Nhà nghiên cứu trẻ Nguyễn Anh Tuấn cho hay, ngay cả tại Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế, hiện cũng còn thiếu một vài số đầu tiên nguyên gốc nhưng không thể tìm đâu ra.

Không chỉ có đặc san “Huế Xưa & Nay”, theo nguồn tin chúng tôi có được, dù nhu cầu mua, sưu tầm sách tư liệu về văn hóa, di sản Huế khá tiềm năng nhưng việc tìm mua, sở hữu không phải lúc nào cũng dễ dàng. 

Một nhà nghiên cứu Huế cho biết, gần đây, muốn mua bộ sách quý Địa chí Thừa Thiên Huế, ông đã tìm rất kỹ ở Huế nhưng không có vì đây là thể loại sách không bán. Thế nhưng khi tìm kiếm trên các trang sách thương mại điện tử, ông đã tìm được một bộ nhưng là sách lậu được photo với chất lượng giấy và in ấn rất tệ.

Lắng nghe những câu chuyện về sách, về tư liệu quý của Huế, chợt băn khoăn, có những khách hàng lặn lội quãng đường nửa vòng trái đất đến Huế để tìm như bà Judith Henchy thì rõ ràng, sách quý phải được nhìn nhận như một đặc thù kinh tế văn hóa của Huế. Thế mà tiếc thay, ngay trên lãnh địa di sản, lại khó tìm được những cuốn sách quý về văn hóa, di sản. Như bộ sách quý “Nghiên cứu Huế” chẳng hạn, muốn tìm mua, cũng không dễ. Hay như có người, muốn tìm mua bộ nghiên cứu Huế BAVH được xuất bản dưới thời Pháp thuộc nhưng nay lùng mua sách chính hãng, được bán ở Huế cũng thật khó khăn. 

Nên không nói đến những chuyện xa vời, ngành công nghiệp văn hóa của Huế sẽ bắt đầu từ đâu, khi ngay cả một thị trường sách quý cho Huế cũng đang xa vời vợi?

Kim Oanh
Tuổi hai mươi hào hùng

Đúng 20 năm sau khi cuốn nhật ký nổi tiếng “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc lần đầu được xuất bản, trong năm 2025, Nhà Xuất bản Thế giới ra mắt hồi ký “Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi…” của Trịnh Hòa Bình.

Tuổi hai mươi hào hùng
Chất Huế trong “Tuổi thơ dữ dội”

Với 28 lần tái bản, tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán tiếp tục khẳng định giá trị bền vững và sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhiều thế hệ độc giả. Tác giả là một người con xứ Huế, quê ở làng Thanh Thủy Thượng, phường Thanh Thủy.

Chất Huế trong “Tuổi thơ dữ dội”
Hai nốt nhạc trầm trong văn chương Đoàn Minh Phượng

Đọc tác phẩm của Đoàn Minh Phượng, độc giả như đi vào một thế giới nội tâm sâu lắng. Ở đó có sự trầm tĩnh, những nỗi đau không thành lời và ký ức bị vùi lấp. Hai tiểu thuyết tiêu biểu của bà vừa được Công ty Sách Tao Đàn và NXB Phụ nữ tái bản. Và khi tro bụi và Mưa ở kiếp sau đều là những truyện kể về sự mất mát, cô độc và tình yêu thương.

Hai nốt nhạc trầm trong văn chương Đoàn Minh Phượng
Đọc "Người đi trong bão lũ", nghĩ về những danh xưng cao quý

Người đi trong bão lũ (Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2023) là một tuyển tập các bài viết, phỏng vấn, trò chuyện và ghi chép phản ánh chân dung cũng như những đóng góp nổi bật của cố Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Huy Ngọ trong phòng, chống thiên tai.

Đọc Người đi trong bão lũ , nghĩ về những danh xưng cao quý
Sống không rác - sống bền vững

Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường toàn cầu ngày càng trầm trọng, việc tìm kiếm những giải pháp cụ thể và khả thi để giảm thiểu tác động của con người lên môi trường đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Cuốn sách “Waste Not: Make a Big Difference by Throwing Away Less” (đã có bản tiếng Việt với tựa đề Sống không rác - thay đổi thế giới từ những điều nhỏ nhất) của Erin Rhoads không chỉ đơn thuần là một cuốn sách về bảo vệ môi trường, mà còn là một cuốn cẩm nang thực tiễn giúp mỗi cá nhân có thể thực hiện những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày.

Sống không rác - sống bền vững

