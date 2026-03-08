Hezbollah bắn hàng loạt tên lửa chính xác về phía Israel

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Ansar, Liban ngày 6/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah đưa tin các cuộc tấn công được thực hiện trong bối cảnh một số xe tăng Merkava của Israel đã tiến vào thị trấn Aitaroun ở biên giới phía nam Liban từ khu định cư Avivim của Israel.

Theo Al-Manar, lực lượng Israel đang tiến công và đã bị đáp trả bằng một loạt tên lửa, trong khi tiếng súng máy hạng nặng được nghe thấy ở khu phố Al-Zuqaq ở ngoại ô thị trấn.

Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết Hezbollah tiếp tục bắn rocket về phía các khu định cư phía bắc của Israel từ Liban. Còi báo động liên tiếp vang lên ở Kiryat Shmona và Margaliot.

Trong các tuyên bố riêng rẽ, Hezbollah cho biết lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar của hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) tại Kiryat Eliezer, căn cứ phòng không chính của Israel ở thành phố Haifa, bằng một loạt "tên lửa chính xác". Hezbollah cũng nhắm mục tiêu vào căn cứ Stella Maris, một cơ sở chiến lược được sử dụng để giám sát và theo dõi hoạt động hàng hải dọc bờ biển phía bắc Israel.

Trước đó, ngày 2/3, Hezbollah tuyên bố phóng tên lửa từ Liban về phía Israel, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn được ban bố vào ngày 27/11/2024. Cuộc tấn công này đã buộc Chính phủ Liban phải ban hành lệnh cấm các hoạt động an ninh và quân sự của Hezbollah, đồng thời yêu cầu lực lượng này giao nộp vũ khí.

Trong khi đó, quân đội Israel đã phát động một "chiến dịch quân sự tấn công" chống lại Hezbollah, tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào nhiều khu vực của Liban và các cuộc tấn công trên bộ ở các khu vực dọc biên giới.

Trong bối cảnh Israel gia tăng các hoạt động quân sự tại một số khu vực của Liban, Bộ trưởng Xã hội Liban Haneen Sayed ngày 7/3 cho biết khoảng 454.000 người bị mất chỗ ở do xung đột đã đăng ký chương trình cứu trợ của chính phủ.

Theo Cơ quan Thông tấn quốc gia Liban, bà Sayed cho biết hơn 112.000 người thuộc 26.000 gia đình buộc phải di dời do xung đột đang sinh sống trong 514 trung tâm tạm trú chính thức trên toàn quốc. Hiện Liban đang gấp rút chuyển đổi một sân vận động ở thủ đô Beirut thành nơi trú ẩn cho các gia đình đã đăng ký hỗ trợ nơi ở.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Liban Rakan Nasreddine cho hay nước này đã nhận được 15 xe cứu thương do Iraq quyên tặng. Các xe cứu thương sẽ được phân bổ cho các bệnh viện chính phủ ở các khu vực bị ảnh hưởng để giúp sơ tán bệnh nhân và hỗ trợ điều trị những người bị thương.

Theo giới chức y tế Liban, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ hôm 2/3 đã tăng lên 294 người, trong khi 1.023 người khác bị thương.

