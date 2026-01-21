Chính phủ kiên định thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh nhiệm kỳ 2021-2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, trong thử thách khắc nghiệt đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ kiên định phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: Kiến tạo để xây dựng tầm nhìn chiến lược, tạo lập thể chế, dẫn dắt mở đường, khơi thông và huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước - Liêm chính để tạo lập nền tảng giá trị, giữ vững niềm tin - Hành động quyết liệt để biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chuyển hóa thành kết quả cụ thể hiện hữu được nhân dân cảm nhận và thụ hưởng - Phục vụ nhân dân là mục tiêu tối thượng, để ý Đảng hòa quyện với lòng dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Điều này đã được thể hiện rất sống động, sâu sắc trong mọi hoạt động, trên mọi lĩnh vực, mà trong đó Chính phủ đã cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã kiến tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội ổn định, nhanh và bền vững, hoàn thành 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội. Nổi bật là, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân 5 năm đạt 6,3%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới, đưa nước ta vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt nhiều kết quả ấn tượng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên; Việt Nam trở thành hình mẫu thành công trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo; chỉ số hạnh phúc xếp hạng 46/143 quốc gia, tăng 37 bậc so với năm 2020.

Chính phủ cũng đã thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước. Đặc biệt, quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới, tạo đột phá xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo nền tảng cơ bản chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, công nghệ và kết quả phục vụ. Thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 xếp thứ 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chính phủ nỗ lực xây dựng, duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế.

Kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết, lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. Trong đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thể chế phải thực sự chuyển đổi trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển; giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn xã hội.

Trong đó, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cốt lõi của Bộ Chính trị… Đồng thời chú trọng tạo môi trường thông thoáng, khuôn khổ pháp lý ổn định, có tính dự báo cao để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Tập trung xây dựng tự chủ chiến lược, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn… Chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới. Phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết cốt lõi của Bộ Chính trị.

Ba là, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ và phương pháp, hiệu quả đầu tư; tăng cường hợp tác công tư; hoàn thiện cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng sự cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Bốn là, chú trọng văn hóa, xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách xã hội, lấy con người và hạnh phúc của người dân là trung tâm, bảo đảm công bằng, bao trùm, bền vững - gắn chặt với phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm là, đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, thông suốt, dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước và người dân theo thời gian thực.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” một cách thực chất và hiệu quả nhất. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, Chính phủ quan tâm xây dựng văn hóa liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Sáu là, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục tăng cường tiềm lực cho quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó mọi tình huống, chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nhấn mạnh “tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây chính là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.