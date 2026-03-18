Xử lý xe khách bị tước kiểm định vẫn tham gia giao thông

Trước đó, xe khách BKS 36H-170.62 đã bị Cục Cảnh sát giao thông tước quyền sử dụng giấy chứng nhận và tem kiểm định trong 2 tháng

Cụ thể, qua phản ánh từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), xe khách BKS 36H-170.62 đã bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng vẫn chở khách tuyến Nam - Bắc. Đến 11 giờ 7 phút ngày 17/3, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Huế xác định phương tiện đang lưu thông trên đường Hùng Vương nên đã dừng xe kiểm tra. Tài xế là ông Nguyễn Trọng H. (sinh năm 1972, trú tại tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Được biết, vào ngày 10/3, phương tiện này đã bị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xử phạt và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng về hành vi đưa xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tham gia giao thông.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Huế đã lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật.