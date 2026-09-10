Xét xử các vụ án liên quan đến ma túy

Các đối tượng Tế, Hoàng và Hồng trước tòa.

Theo đó, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hồ Quốc Tế (SN 2008), Hồ Việt Hoàng (SN 2008) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Hồ Văn Hồng (SN 2009, cùng trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 8/12/2025, Phạm Anh Khoa (SN 1996) rủ Hồ Quốc Tế sang Lào mua ma túy đưa về Huế bán kiếm lời. Tế rủ thêm Hồ Việt Hoàng và đến phòng trọ thuê Hồ Văn Hồng sang Lào vận chuyển ma túy về Việt Nam với tiền công 2 triệu đồng.

Sau đó, cả ba đi xe mô tô sang Lào. Tại đây, Tế mua 2 “tấm” hồng phiến với giá 20 triệu đồng rồi giao cho Hồng cất giấu, vận chuyển qua biên giới về Quảng Trị.

Nhận lại số ma túy, Tế và Hoàng chia nhau cất giấu rồi chạy xe vào TP. Huế. Tại đây, Khoa và Tế thỏa thuận bán cho một người tên “Tốp” với giá 110 triệu đồng. Trong số tiền này, Tế và Hoàng được hưởng 80 triệu đồng.

Khoảng 20h20 cùng ngày, tại một khách sạn ở phường Thủy Xuân (TP. Huế), lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Khoa và Tế khi đang chuẩn bị giao dịch. Hoàng bị bắt tại sảnh khách sạn, còn “Tốp” bỏ chạy. Tang vật thu giữ là 1.228,16g Methamphetamine.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm này từng thực hiện trót lọt một chuyến vận chuyển, mua bán ma túy khác vào cuối tháng 11/2025. Riêng Phạm Anh Khoa không nhận tội nên được tách ra xử lý trong vụ án khác.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Quốc Tế 10 năm tù, Hồ Việt Hoàng 9 năm 3 tháng tù và Hồ Văn Hồng 9 năm tù.

Các bị cáo Đế, Thanh, Đô trước tòa.

* Cùng ngày, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù đối với 3 bị cáo cùng trú TP. Huế về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 22/2/2026, Hoàng Trọng Đế (SN 1998) tổ chức ăn uống tại nhà riêng trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thuận Hóa). Khoảng 16h cùng ngày, Nguyễn Văn Thạnh (SN 1989) khởi xướng việc sử dụng ma túy và hỏi Trương Văn Đô (SN 1994) mượn 3 triệu đồng để mua 2 viên “kẹo” và nửa hộp “khay” với giá 2,9 triệu đồng từ một người qua Zalo.

Sau khi nhận ma túy, Thạnh nghiền “kẹo” pha vào nước ngọt cho nhóm bạn sử dụng, đồng thời chuẩn bị dụng cụ để cả nhóm hít “khay”. Đô hỗ trợ bằng cách dùng ống hút đánh nhỏ ma túy. Biết rõ các đối tượng sử dụng ma túy tại nhà mình nhưng Đế không ngăn cản mà để mặc cho nhóm này sử dụng.

Khoảng 19h40 cùng ngày, lực lượng công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 0,4912g Ketamine, 0,25g ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ liên quan.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thạnh và Trương Văn Đô mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Hoàng Trọng Đế 7 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.