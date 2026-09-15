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ClockThứ Năm, 17/09/2026 14:45

Lợi dụng sơ hở quản lý chữ ký số để chiếm đoạt tiền

HNN.VN - Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phi Khanh (SN 1983), cựu kế toán Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TP. Huế, 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

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Toàn cảnh phiên tòa xét xử Lê Thị Phi Khanh .

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2024, lợi dụng nhiệm vụ thu thập, xử lý và kiểm tra tài chính tại Cục THADS, Khanh đã 19 lần lập hồ sơ giả để rút tiền từ tài khoản tạm giữ của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước. Bị cáo soạn thảo nội dung trên máy tính, sau đó cắt ghép phần thông tin đã có chữ ký, con dấu của đơn vị và scan thành hồ sơ hoàn chỉnh.

Khanh còn lợi dụng sơ hở trong quản lý thiết bị chứa chữ ký số để lén đăng nhập, ký số các ủy nhiệm chi trên hệ thống Dịch vụ công của Kho bạc khi chủ tài khoản vắng mặt. Bằng thủ đoạn này, Khanh chuyển thành công hơn 5,8 tỷ đồng vào tài khoản của bà Lê Thị Thanh Tuyền. Khanh đưa bà Tuyền hơn 12 triệu đồng, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Khanh đã nộp lại 542,5 triệu đồng. Những người liên quan cũng tự nguyện nộp khắc phục tổng cộng hơn 800 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định các chủ tài khoản được ủy quyền có thiếu sót trong quản lý thiết bị chữ ký số, nhưng đây không phải nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại. Do chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, cơ quan điều tra kiến nghị xử lý trách nhiệm nội bộ.

Đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền, do bị hạn chế khả năng nhận thức và không biết nguồn gốc số tiền, người này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cán bộ Kho bạc Nhà nước liên quan bị kiến nghị rút kinh nghiệm do công tác kiểm soát chi chưa sát sao.

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 Từ khóa:
tham ôtài sảnTANDtòa ánViện KSNDxét xửPhan Thị Phi Khanh
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