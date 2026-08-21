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ClockThứ Ba, 08/09/2026 15:14

Lừa tiền em gái, lao vào đường dây ma túy xuyên quốc gia

HNN.VN - Ngày 8/9, Toà án nhân dân TP. Huế tuyên phạt Nguyễn Đức Thụy (SN 1991, trú xã Hưng Lộc, TP. Huế) 17 năm 6 tháng tù và Trần Thị Vang (SN 1994, trú Quảng Trị) 18 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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Các đối tượng trước  tòa. 

Để có tiền thực hiện thương vụ mua bán ma túy, Thụy đã lợi dụng cả tình thân. Tháng 10/2025, sau khi móc nối với Vang thông qua một đối tượng nghiện ma túy tại Lào đặt mua 2.000 viên hồng phiến giá 98 triệu đồng, Thụy vờ dựng chuyện cần tiền mua phụ tùng ô tô gửi sang Lào buôn bán. Tin tưởng anh trai, em gái Thụy cùng một người quen gom góp chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản của Vang. 

Sau khi nhận tiền cọc, Vang đến vùng biên Khe Sanh (Quảng Trị) lấy "hàng", rồi thuê taxi mang ma túy vào Huế giao cho Thụy. Sau khi nhận hàng, Thụy chia nhỏ ma tuý bán cho các con nghiện trên địa bàn.

Tối 3/10/2025, Công an bất ngờ ập vào kiểm tra nơi ở của Thụy tại xã Hưng Lộc, thu giữ gần 2.000 viên ma túy, trọng lượng hơn 194g Methamphetamine. Phát hiện lực lượng chức năng, Thụy bỏ chạy bằng xe máy và lẩn trốn. Đến tháng 3/2026, Thụy bị bắt theo lệnh truy nã. Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục khám xét phòng trọ của Vang ở Quảng Trị, thu giữ thêm gần 400 viên hồng phiến.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy. Hành vi này còn gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống xã hội và các mối quan hệ gia đình. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên mức án nghiêm khắc cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

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 Từ khóa:
ma túybuôn bánKhe Sanhxét xửtòa án
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