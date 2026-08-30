Ra mắt mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy”

Tại lễ ra mắt, các gia đình tự nguyện đăng ký, cam kết thực hiện các tiêu chí của mô hình; chú trọng giáo dục con em về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, quan tâm việc học tập, các mối quan hệ bạn bè và thời gian sinh hoạt của trẻ; không để con em sa vào tệ nạn xã hội.

Các gia đình cũng cam kết không có thành viên sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, mua bán hoặc vi phạm pháp luật về ma túy; xây dựng môi trường sống an toàn, không để xảy ra bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; hướng dẫn con em sử dụng Internet, mạng xã hội lành mạnh.

Ra mắt mô hình tại Chi hội Tổ 21 phường Thủy Xuân.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế, nhấn mạnh: Mô hình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, nhất là vai trò của cha mẹ trong tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh và nuôi dạy con trở thành những công dân tốt.

Bà đề nghị mỗi phụ huynh làm gương, thường xuyên quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng con; kịp thời thông tin cho chi hội phụ nữ, nhà trường, tổ dân phố hoặc lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực. Ban Chủ nhiệm mô hình cần duy trì hoạt động thực chất, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp hỗ trợ các gia đình, trẻ em cần giúp đỡ.

Thành viên câu lạc bộ kí cam kết.

Bà Dương Thị Hồng Thư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình hội viên, phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy” tổ dân phố 21, phường Thủy Xuân, cho biết 20 gia đình tham gia đều tự nguyện cam kết thực hiện các tiêu chí của mô hình. “Chúng tôi sẽ thường xuyên quan tâm, giáo dục con em về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; chú trọng việc học tập, các mối quan hệ bạn bè và thời gian sinh hoạt của các em; chủ động phối hợp với nhà trường, chính quyền, hội phụ nữ khi có vấn đề phát sinh”, bà Thư chia sẻ.

Tặng quà cho học sinh khó khăn tại phường Phú Xuân.

Theo Hội LHPN thành phố, từ ngày 25 - 30/8, mô hình được triển khai tại 589/589 chi hội phụ nữ thuộc 40 xã, phường, đạt 100%. Hoạt động góp phần cụ thể hóa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, thực hiện Nghị quyết số 03, Chỉ thị số 70 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 361 của UBND thành phố về xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030.

Dịp này, Hội LHPN phường Phú Xuân trao tặng 20 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động ra mắt mô hình được gắn với Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Huế không ma túy.