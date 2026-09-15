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ClockThứ Ba, 15/09/2026 16:32

Lừa bán vàng qua mạng, lĩnh án 11 năm tù

HNN.VN - Ngày 15/9, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Huế tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996) 11 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; Trần Văn Quang Nhả (SN 1996) 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

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Các bị cáo trước tòa.

Để thực hiện hành vi, Hậu lập tài khoản Facebook ẩn danh “Yến Nhi”, liên hệ với một người bán vàng thật để hỏi mua 2 lượng vàng SJC với giá 187,5 triệu đồng/lượng. Sau đó, Hậu sử dụng chính tài khoản này rao bán 2 lượng vàng trên tại một hội nhóm khác với giá 186 triệu đồng/lượng.

Khi bà Võ Thị Thùy S. (trú tại Quảng Trị) đồng ý mua, Hậu đóng vai trò trung gian, cung cấp số điện thoại người đại diện của bà S. cho người bán vàng thật và yêu cầu hai bên trực tiếp gặp nhau giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại điểm hẹn, sau khi người đại diện của bà S. kiểm tra đủ 2 lượng vàng thật, bà S. tin tưởng và chuyển hơn 372 triệu đồng vào tài khoản do Hậu chỉ định. Sau khi nhận tiền, Hậu xóa tin nhắn, chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hậu và Nhả còn tham gia đánh bạc ăn tiền trên trang web J.

Từ ngày 6 - 12/3/2026, Hậu tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,54 tỷ đồng. Nhả cung cấp tài khoản game và trực tiếp tham gia đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch hơn 1,6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hậu 11 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; Nhả 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

THÁI SƠN
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