Vận chuyển hơn 1,1kg ma túy từ vùng biên giới vào Huế, lĩnh 20 năm tù

Võ Hoài An trước tòa.

Ngày 9/9, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Hoài An 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tổng hợp với bản án 6 năm 6 tháng tù chưa chấp hành trước đó, bị cáo phải chịu hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/2/2026, An gặp hai đối tượng lạ mặt tại một quán nước ven Quốc lộ 9. Lấy lý do tốn kém chi phí chữa bệnh mắt và thận, An nhận lời vận chuyển thuê gói ma túy vào Huế giao cho khách tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sáng hôm sau, khi An vừa đặt chân đến khu vực căn tin số 2 của bệnh viện này thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng gói nilon chứa 1.156 gam Methamphetamine (gần 12.000 viên ma túy tổng hợp).

Kết quả kiểm tra xác định, An dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, năm 2021, An từng bị TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng chưa thi hành án do được tạm hoãn để điều trị bệnh.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, liên tục thanh minh do hoàn cảnh bệnh tật lâm vào bế tắc nên mới nhắm mắt làm liều. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm khi đang trong thời gian được Nhà nước nhân đạo cho hoãn thi hành án.

Mức án nghiêm khắc 26 năm 6 tháng tù là cái giá đắt dành cho kẻ lợi dụng bệnh tật, bất chấp pháp luật để tiếp tay cho “cái chết trắng”.