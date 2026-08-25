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Phường Vỹ Dạ phát động phong trào hiến đất mở đường

HNN.VN - Sáng 26/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ tổ chức phát động phong trào “Hiến đất mở đường”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang và công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trên địa bàn.

"Hiến đất mở đường" - cuộc vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộcKhơi dậy sức dân từ sự đồng thuậnTừ phong trào hiến đất, thấy lòng dân đồng thuận

Đại diện các dòng họ ở phường Vỹ Dạ ký cam kết thực hiện các phong trào do địa phương phát động. 

Các nội dung phát động được phường Vỹ Dạ hướng về từng khu dân cư, từng gia đình, bằng những việc làm cụ thể: đồng thuận hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng đường; tổ chức tang lễ văn minh, tiết kiệm; chủ động phòng ngừa ma túy từ cơ sở.

Với phong trào “Hiến đất mở đường”, MTTQ phường kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là các hộ dân trong phạm vi thực hiện các công trình, dự án, đồng thuận, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để tạo không gian giao thông thông thoáng, an toàn.

Cùng với đó, phường vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo phương châm “Trang nghiêm - Tiết kiệm - Văn minh - Chu đáo - Không ảnh hưởng cộng đồng”; tổ chức tang lễ không quá 72 giờ theo quy định, không rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng âm thanh phù hợp và loại bỏ các biểu hiện mê tín dị đoan.

Đối với mục tiêu xây dựng “Phường Vỹ Dạ không ma túy”, địa phương xác định trọng tâm là phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và khu dân cư. Thời gian qua, phường đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho hơn 600 lượt học sinh, sinh viên; tuyên truyền, cam kết tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn; đồng thời ra mắt mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, không ma túy” tại Trường THCS Phạm Văn Đồng.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Vỹ Dạhiến đấtmở đườngtang lễ
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