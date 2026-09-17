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ClockThứ Tư, 23/09/2026 14:28

Dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn trên phố, 3 anh em lĩnh án tù

HNN.VN - Ngày 23/9, TAND khu vực 1 - Huế đã mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng gần 9 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc trước tình trạng coi thường pháp luật, giữa cộng đồng.

Làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộngKhởi tố 3 thiếu niên tụ tập bốc đầu xe, gây rối trật tự công cộngXử lý đối tượng gây rối tại Công viên Lý Tự TrọngXử lý 28 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, vi phạm trật tự giao thôngKhởi tố 32 thanh thiếu niên mang hung khí đi “hỗn chiến” trong đêm

 Các đối tượng trước phiên tòa được xét xử lưu động. 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm 3 anh em ruột: Ngô Siêng (SN 1977), Ngô Văn Sướng (SN 1993), Ngô Hoàng (SN 2000) cùng một đối tượng khác là Nguyễn Văn Lộc (SN 1988), cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, trưa 3/11/2025, trong lúc điều khiển thuyền chở khách tránh lũ trên các tuyến đường ngập nước tại phường An Cựu (TP. Huế), nhóm của Sướng, Hoàng và Lộc xảy ra va chạm do nước tạt vào thuyền. Chỉ vì sự bực tức bộc phát, hai bên đã nổ máy rượt đuổi tốc độ cao, liên tục la hét, chửi bới náo loạn qua nhiều tuyến phố đông đúc như Bà Triệu, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học.

Toàn bộ cảnh tượng hung hãn, hỗn loạn giữa lòng thành phố bị người dân quay clip phát tán lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Văn Lộc đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường kỷ cương, pháp luật, cần xử lý nghiêm để răn đe. Đồng thời, tuyên phạt Ngô Văn Sướng 2 năm 6 tháng tù; Ngô Hoàng và Nguyễn Văn Lộc cùng mức án 2 năm 3 tháng tù; Ngô Siêng 2 năm tù.

Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động ngay tại địa bàn là hồi chuông cảnh báo tới mỗi người dân: mọi hành vi dùng vũ lực, gây náo loạn nơi công cộng sẽ phải trả giá đắt bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật. Đừng vì phút thiếu kiềm chế mà đánh đổi sự tự do và tương lai của chính mình.

THÁI SƠN
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