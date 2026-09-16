Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy qua mạng xã hội

Đối tượng T.Q.N tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Huế

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản để liên hệ, đặt mua, giao nhận ma túy; đồng thời chuyển khoản và giao nhận qua trung gian nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trong nhóm này, có đối tượng trực tiếp cung cấp ma túy, có đối tượng nhận tiền từ người mua rồi liên hệ mua ma túy để bán lại, hưởng tiền công hoặc chênh lệch. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Huế xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ từng đối tượng, từng mắt xích.

Ngày 4/9/2026, Ban Chuyên án xác định các đối tượng có khả năng thực hiện việc mua bán, giao nhận ma túy nên bố trí 3 tổ công tác giám sát 3 đối tượng, bám sát quá trình liên lạc, giao dịch và giao nhận ma túy, đồng thời xác định thời điểm bắt giữ, thu giữ tang vật.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, T. sử dụng tài khoản Zalo liên hệ với L.V.L hỏi mua 1 bì ma túy hồng phiến với giá 3,5 triệu đồng. L.V.L nhận tiền, được T. hứa trả 200.000 đồng tiền công rồi liên hệ với người sử dụng tài khoản Facebook “N.T” để mua ma túy.

Khoảng 16 giờ, X. tiếp tục liên hệ yêu cầu L.V.L mua ma túy đá. Sau khi nhận 2,5 triệu đồng do X. chuyển khoản, L.V.L liên hệ T.Q.N mua ma túy với giá 2,2 triệu đồng, số tiền còn lại là tiền chênh lệch L.V.L được hưởng.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, L.V.L nhận ma túy từ T.Q.N, mang về phòng trọ cất giấu. L.V.L lấy riêng 15 viên hồng phiến, gói vào giấy bạc để chuẩn bị giao cho T. thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ số ma túy liên quan.

Cùng thời điểm, khoảng 18 giờ 40 phút, tại trước số nhà 139 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Vỹ Dạ bắt quả tang N.M.T về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra người N.M.T, lực lượng công an thu giữ một vỏ bao thuốc lá hiệu “Khánh Hội”, bên trong có khẩu trang y tế màu trắng chứa 2 túi ni lông màu xanh, đựng 369 viên nén, gồm 365 viên màu đỏ và 4 viên màu xanh.

Kết quả giám định xác định toàn bộ 369 viên nén có khối lượng 39,3277 gam, là Methamphetamine (hồng phiến).

Qua đấu tranh, N.M.T khai trước đó đã sử dụng tài khoản Zalo “N.M.T” liên hệ với người sử dụng tài khoản “M” để mua 4 bì ma túy hồng phiến với giá 10 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy, N.M.T bán lại 2 bì cho T. với giá 6 triệu đồng.

Chiều 4/9, T. tiếp tục đặt mua 2 bì hồng phiến với giá 6 triệu đồng. Khi N.M.T mang ma túy đến khu vực trước số nhà 139 Nguyễn Sinh Cung để giao cho T. thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Qua đấu tranh, trích xuất dữ liệu điện thoại và nhận dạng qua ảnh, L.V.L và N.M.T xác nhận người sử dụng các tài khoản “M”, “N.T” là T.Q.N, người đã bán ma túy cho cả hai.

Cơ quan điều tra kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện thoại của T.Q.N, thu giữ các tin nhắn liên lạc giữa T.Q.N với L.V.L và N.M.T. Nội dung tin nhắn phù hợp với lời khai của các đối tượng và diễn biến vụ việc, qua đó có căn cứ xác định T.Q.N là người cung cấp ma túy cho L.V.L và N.M.T để bán lại cho các đối tượng khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, L.V.L, N.M.T và T.Q.N đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả test nhanh chất ma túy trong nước tiểu của cả 3 đối tượng đều dương tính.

Ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời khởi tố bị can đối với L.V.L, N.M.T và T.Q.N để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.