40 năm tù cho bộ đôi vận chuyển gần 2kg ma túy vào Huế

Trần Thị Ngọc Linh và Nguyễn Văn Toàn trước tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2025, Linh nhận gần 2kg ma túy đá (Methamphetamine) từ một đối tượng tên Cao Thắng Lợi để bán kiếm lời với giá 180 triệu đồng/kg. Linh nhờ Toàn tìm mối tiêu thụ và hứa chi trả tiền công môi giới.

Đến ngày 13/8/2025, Toàn báo có khách tại Huế muốn mua số ma túy trên và hẹn giao dịch vào hôm sau. Sáng 14/8/2025, Linh giấu gần 2kg ma túy trong túi xách rồi bắt xe dịch vụ di chuyển từ Quảng Trị vào Huế. Suốt chuyến đi, Toàn liên tục nhắn tin hướng dẫn địa điểm và cách thức giao hàng.

Khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, khi Linh đang ôm túi ma túy đứng chờ khách tại khu vực Công viên Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hóa, TP. Huế) thì bị Công an TP. Huế bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 1.943,87 gam Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Toàn chối tội, cho rằng các tin nhắn trao đổi về “đá” thực chất là... “bóng cười”. Tuy nhiên, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định Toàn giữ vai trò môi giới, chỉ dẫn địa điểm để Linh vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt cả hai mức án nghiêm khắc 20 năm tù giam.