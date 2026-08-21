Phú Xuân xây dựng “phường không ma túy”

Trao quyết định thành lập các Tổ rà soát cộng đồng sau sáp nhập tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Phú Xuân phấn đấu hết năm 2026 có 45% tổ dân phố đạt tiêu chí “tổ dân phố không ma túy”. Năm 2029, 100% tổ dân phố “không ma túy”. Năm 2030, phường duy trì, củng cố kết quả, giữ vững địa bàn không ma túy.

Công an phường được xác định là lực lượng nòng cốt, chủ trì phối hợp rà soát, lập danh sách, phân loại 100% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các trường hợp có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp, không để hình thành điểm nóng mới.

Công an phường phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ cho 47 Tổ rà soát cộng đồng tại các tổ dân phố; yêu cầu lực lượng cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, rà soát từng khu dân cư và các trường hợp có nguy cơ liên quan đến ma túy.

Các tổ dân phố ký giao ước thi đua phòng, chống ma túy.

UBND phường cũng yêu cầu lãnh đạo phụ trách lĩnh vực, địa bàn chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình ma túy trong phạm vi được phân công. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội được giao tăng cường tuyên truyền đến từng gia đình, nhất là nhóm có nguy cơ cao; đồng thời hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi đoàn thể đăng ký giúp đỡ từ 1 - 2 trường hợp, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm.

Tại hội nghị, 47 tổ dân phố ký giao ước thi đua phòng, chống ma túy. Trong vòng 15 ngày, các tổ dân phố tổ chức phổ biến nội dung giao ước và vận động 100% hộ gia đình ký cam kết không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy. Nội dung phòng, chống ma túy được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ và họp tổ dân phố để thường xuyên rà soát, đánh giá.