Va chạm giữa xe máy và ô tô tải khiến hai người tử vong

HNN.VN - Sáng 14/11, trên địa bàn xã Phú Lộc đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ. Ảnh: P.Đ 

Theo đó, vào khoảng 8h20 cùng ngày, tại trước cây xăng số 28 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, anh Ngô Trọng T. (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô tải biển số 50E - 116.xx lưu thông trên đường Quốc lộ 1 theo hướng TP. Huế đi TP. Đà nẵng.

Khi đến địa điểm, xe ô tô tải của anh T. xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 75AK - 050.xx do anh Đặng Xuân V. (sinh năm 1988) chở theo chị Nguyễn Thị Lâm H. (sinh năm: 1980, cùng trú tại xã Vinh Lộc, TP. Huế) lưu thông theo chiều ngược lại gây tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Minh Nguyên
