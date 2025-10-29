  • Huế ngày nay Online
Một người mất tích do lật ghe, một người tử vong do bỏng lửa

HNN.VN - Ngày 29/10, ông Mai Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND P. Kim Trà thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ tai nạn dẫn đến mất tích và tử vong.

 Rất nguy hiểm khi di chuyển trên sông, hồ, kênh, rạch… không có đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh

Trước đó, tối 28/10, tại khu vực Tỉnh lộ 19B (gần cây xăng Hương Toàn cũ), mưa lũ, nước chảy siết đã làm lật ghe, cuốn trôi 2 thanh niên là N.V.N.Q. (SN 2009, trú tại TDP Giáp Trung) và N.H.T. (SN 2008, trú tại TDP An Thuận).

Anh N.V.N.Q. rất may bơi được vào bờ, còn anh N.H.T. bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tuy chính quyền, lực lượng công an, quân sự phường và người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy anh N.H.T.

Cũng trong tối 28/10, ông H.V.C. (SN 1954 ở tại TDP Phụ Ổ 2) về thắp hương tại nhà thờ ở TDP Phụ Ổ 1. Do nhầm lẫn can xăng là can dầu để thắp đèn dầu ở nhà thờ, ông C. bị bén lửa tử vong (lực lượng chức năng và gia đình đã xác nhận ông C. chết do bỏng lửa nặng).

Trong và sau lũ thường xảy ra tai nạn đuối nước, chính vì vậy, trong nội dung Công điện khẩn của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định ban hành sáng 29/10 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng các phương tiện cá nhân di chuyển trên  sông, hồ, kênh, rạch… khi không bảo đảm an toàn, không có đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh theo quy định (áo phao, phao tròn, vật liệu nổi...).

HÀN ĐĂNG
