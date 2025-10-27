Giải cứu ô tô mắc kẹt trên cao tốc La Sơn - Túy Loan do sạt lở

Lực lượng Cảnh sát giao thông giải cứu xe ô tô bị mắc kẹt do sạt lở tại cao tốc La Sơn - Túy Loan

Tại km12 trên tuyến cao tốc này, một xe ô tô mang BKS 281.XX đã bị mắc kẹt do sạt lở, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã cử lực lượng và phương tiện hỗ trợ kéo ô tô này ra khỏi vùng nguy hiểm và phối hợp với các đơn vị chức năng để giải phóng đất đá, điều tiết giao thông.

Trên nút giao thông trên Quốc lộ 1A, Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cũng tổ chức phân luồng để các phương tiện không lưu thông vào cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tại xã Phú Lộc, đoạn km867 Quốc lộ 1A qua thôn Cao Đôi Xã vào rạng sáng nay (27/10) cũng đã ngập lụt hơn 40cm. Ngay lập tức, Công an xã Phú Lộc đã tổ chức điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn cũng như cảnh báo đến người dân.

Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cắm biển cảnh báo ngăn phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan

Trước đó, vào tối ngày 26/10, Công an xã Phú Hồ nhận được tin báo từ người dân về trường hợp cụ bà N.T.B (sinh năm 1956, trú tại thôn Lệ Xá) bệnh tình chuyển biến nặng, nhưng không thể đưa đi cấp cứu do ngập lụt. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã cử người và phương tiện chuyên dụng kịp thời có mặt tại gia đình và đưa cụ bà đến Trạm Y tế xã Phú Hồ - Cơ sở 3.

Trung tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ cho biết, tuy được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do tuổi cao sức yếu nên cụ bà N.T.B đã không qua khỏi. Công an xã cũng đã hỗ trợ đưa thi thể của cụ bà về gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

“Những ngày qua, tình hình mưa lụt tại địa phương diễn biến phức tạp nên 197 hộ/542 khẩu đã sơ tán trước đó vẫn tạm trú tại địa điểm an toàn, chưa trở lại nhà. Vào tối qua, chúng tôi đã cắt cử lực lượng hỗ trợ thêm 3 hộ/11 khẩu tại vùng có nguy cơ ngập lụt di chuyển đến nơi trú ẩn”, Trung tá Lê Thanh Bình chia sẻ.

Hiện lực lượng Công an xã Phú Hồ đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ 24/24 và trực đường dây nóng để có thể hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Công an xã Hưng Lộc di dời người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Theo Công an TP. Huế, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, Công an thành phố đã chuẩn bị, huy động khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương, 408 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu của Công an thành phố và 2.500 thành viên thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bám sát địa bàn nhằm bảo vệ an toàn cho người dân.

Lực lượng công an cơ sở đã sẵn sàng 27 xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, 200 ô tô gầm cao, 231 cano, xuồng cao su, 217 máy phát điện, 202 máy cưa cầm tay cùng hàng ngàn áo phao, phao tròn, phao bè… để sẵn sàng vận hành, sử dụng tham gia ứng phó tình huống, sự cố xảy ra, đảm bảo kết nối thông tin liên lạc thông suốt để triển khai nhiệm vụ.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã thiết lập các chốt chặn cứng, barie và biển cảnh báo tại tất cả các tuyến đường ngập sâu, các khu vực nước chảy xiết và các điểm có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại. Trên các tuyến huyết mạch, lực lượng Cảnh sát giao thông bám đường, điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, tránh các vực sâu, nguy hiểm, đồng thời phối hợp khẩn trương cưa dọn cây xanh gãy đổ, giải phóng chướng ngại vật để giữ thông suốt cho các phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp.