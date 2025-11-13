“Từ thiện ảo” và những chiêu lừa sau mưa lũ

Các cá nhân, tổ chức hoạt động từ thiện nên phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức trao quà cho người dân. Trong ảnh: Công an TP. Huế trao quà hỗ trợ thông qua chính quyền xã Đan Điền. Ảnh: Công an TP. Huế cung cấp

Các hoạt động từ thiện hợp pháp đều thông qua chính quyền

Ngày 11/11 vừa qua, tại xã Đan Điền xuất hiện một nhóm người lạ giả danh đoàn từ thiện về trao quà cho bà con bị ngập lụt tại hai hộ dân thuộc thôn Bao La, Đức Nhuận. Các đối tượng này yêu cầu người dân thông báo cho 15 người phụ nữ khác trên địa bàn tập trung lại để nhận quà từ thiện. Tuy nhiên, khi thấy những người phụ nữ đến cùng nhiều người đàn ông trong gia đình, nhóm đối tượng liền giả vờ sốt ruột vì chưa thấy hàng cứu trợ đến nên lấy lý do đi kiểm tra rồi nhanh chóng trốn thoát.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc trên. Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các nhóm Zalo tại mỗi khu dân cư; trong đó tập trung khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện để thực hiện hành vi phạm tội. Các hoạt động từ thiện hợp pháp đều được thông qua chính quyền địa phương để tổ chức trao quà đến từng hộ gia đình, nên khi phát hiện nghi vấn cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để làm rõ.

“Chúng tôi cũng vận động, tuyên truyền các đoàn từ thiện nên kết nối hoặc thông báo với chính quyền địa phương khi triển khai các hoạt động phát quà từ thiện trên địa bàn nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tránh việc bị các đối tượng xấu lợi dụng lồng ghép phát tán các nội dung xấu, độc”, ông Tiến chia sẻ.

Được biết, đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến tình trạng lợi dụng từ thiện trong mưa lũ để thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo được Công an TP. Huế ghi nhận thời gian qua. Tại xã Bình Điền, lực lượng công an đã ghi nhận sự xuất hiện của một số đối tượng ngoại tỉnh đến tặng quà nước rửa chén, bột giặt không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu lừa đảo. Tại xã Lộc An, cũng đã xuất hiện tình trạng các phần quà từ thiện kém chất lượng, hết hạn sử dụng hay thậm chí lồng ghép, phát tán nội dung quảng cáo các trang web, ứng dụng cá độ trực tuyến, cờ bạc online.

Biến hóa tinh vi

Theo Công an TP. Huế, các hình thức lợi dụng lừa đảo sau thiên tai hiện còn “biến hóa” rất tinh vi. Trong đó, phải kể đến việc mạo danh tổ chức, cá nhân uy tín như Hội Chữ thập đỏ, cơ quan nhà nước, nghệ sĩ… để kêu gọi quyên góp, sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền; gửi tin nhắn, gọi điện thông báo “được nhận hỗ trợ sau bão”, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu truy cập vào link lạ, yêu cầu tải ứng dụng; giả danh người giao hàng, nhân viên ngân hàng để yêu cầu thanh toán lại đơn hàng hoặc phí hỗ trợ nhằm chiếm đoạt tiền…

Các hình thức lừa đảo trên có thể dễ dàng phát hiện qua các dấu hiệu bất thường như: Fanpage kêu gọi mới lập, ít người theo dõi, dùng logo, ảnh chụp lại từ nguồn khác; số tài khoản không trùng với tên tổ chức hoặc không được công bố trên kênh chính thống; tin nhắn, cuộc gọi đến từ số lạ, nội dung khẩn cấp, yêu cầu bấm link hoặc cung cấp thông tin cá nhân; lời kêu gọi không có thông tin xác minh rõ ràng, thiếu minh bạch trong mục đích và cách thức quyên góp.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân chỉ quyên góp, ủng hộ qua các tổ chức, tài khoản được cơ quan chức năng công bố chính thức. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không truy cập đường link lạ, không cài ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Khi nhận được thông tin “được hỗ trợ”, người dân hãy xác minh trực tiếp với chính quyền địa phương. Đồng thời, báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Trước thực trạng TP. Huế chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử kéo theo tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Huế) cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tập trung phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lợi dụng thiên tai để hoạt động phạm pháp.

Trên cơ sở đó, công an các xã, phường đã tăng cường lực lượng thường trực 24/24, bố trí tuần tra khép kín địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền các hình thức lừa đảo, trộm cắp, phạm pháp có nguy cơ diễn ra sau thiên tai thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến trên mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm và hiểu rõ tình hình. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để người dân yên tâm khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.