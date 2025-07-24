Hóa giải nỗi lo du lịch mùa mưa

Du khách đến Huế trong một ngày mưa

Còn đó nỗi lo

Ngay từ đầu mùa mưa, nhiều du khách đã tỏ ra e ngại hành trình đến Huế sẽ không trọn vẹn. Trên các trang đánh giá (review) về du lịch trên mạng xã hội, các hội nhóm về du lịch, không ít du khách bày tỏ sự băn khoăn liệu yếu tố thời tiết có cản trở chuyến đi. Nguyễn Thái Hà, một du khách viết trên trang review du lịch Huế: “Mình tính đi Huế cuối tháng 9, nghe dự báo sắp tới có mưa bão, không biết có nên đi không vì nghe mưa ở Huế rất buồn”.

Nỗi lo ấy không hề cá biệt, thậm chí đó còn là nỗi lo chung của rất nhiều du khách. Năm 2024, tôi từng nghe khá nhiều du khách phải chuyển hướng, tìm những điểm đến ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thay vì kế hoạch đã lên trước đó là đến Huế. Lý do mà họ thay đổi quyết định bởi vì nghĩ đi tham quan di sản, di chuyển đến các điểm du lịch khá bất tiện do những trận mưa Huế thường dầm dề. Những trải nghiệm đầm phá cũng không thuận lợi và nguy cơ mất an toàn.

Trên thực tế, du lịch mùa mưa ở bất cứ nơi đâu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, nhất là sự hạn chế các hoạt động ngoài trời như, khám phá thiên nhiên, cảnh quan. Một số tour du lịch có thể bị hủy bỏ đột xuất do điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng đến an toàn của du khách và phương tiện di chuyển. Mưa lớn cũng có thể gây ngập lụt, đường trơn trượt, làm chậm trễ hoặc gián đoạn việc di chuyển. Bên cạnh đó, du khách có thể không có được những trải nghiệm trọn vẹn như mong đợi do thời tiết xấu, bị hạn chế trong việc tham quan và chụp ảnh.

Tại Huế, khoảng thời gian từ tháng 9, tháng 10 của năm này đến tháng 2, tháng 3 của năm sau được xem là mùa cao điểm khách quốc tế, nhưng đây lại là mùa mưa bão thường ảnh hưởng nhiều đến miền Trung. Lượng khách nói chung, đặc biệt là khách nội địa sẽ giảm vì những lý do bất khả kháng chủ yếu đến từ thời tiết.

Mặc dù những năm gần đây địa phương và ngành du lịch có nhiều chuyển hướng, tăng thêm các trải nghiệm phù hợp để thích ứng thời tiết; các công ty lữ hành, khách sạn hay các cơ sở lưu trú khác đưa ra nhiều chính sách kích cầu, tăng dịch vụ và chất lượng dịch vụ kèm trong các gói khuyến mãi. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của du khách, nỗi lo du lịch mùa mưa vẫn còn.

Bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế cho biết, ngay cả đối với khách nước ngoài, hỏi một lý do khiến thời gian lưu trú của họ không kéo dài thì câu trả lời cũng do mưa. Với khách nội địa, ngoài các tour tham quan di sản, đầm phá, họ chưa biết nhiều đến các trải nghiệm trong nhà, phần vì sản phẩm chưa được quảng bá mạnh, phần vì một số doanh nghiệp lữ hành chưa mặn mà giới thiệu.

Tìm giải pháp hóa giải

Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Huế (Huetourist) chia sẻ, việc tìm dịch vụ du lịch bốn mùa, nhất là những sản phẩm, dịch vụ du lịch mùa mưa đã được thảo luận, nghiên cứu rất nhiều, nhưng đến nay vẫn còn nhiều trăn trở để có một giải pháp thay thế hiệu quả. Huế đang còn thiếu các nhà đầu tư dịch vụ, thiếu các show diễn đủ sức hấp dẫn khách và bổ sung trải nghiệm cho khách trong mùa mưa.

Sự xuất hiện của Trung tâm Thương mại AEON MALL Huế là cơ hội lớn để giải bài toán vui chơi, giải trí trong nhà. Bên cạnh đó, Huế có nhiều lợi thế khác nếu khai thác tốt có thể trở thành sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách quanh năm.

Bà Lý cho rằng, nghệ thuật trúc chỉ, pháp lam, diều hay những trải nghiệm sản phẩm làng nghề khác đều khá thú vị. Việc xây dựng các sản phẩm giàu tính trải nghiệm ở một không gian trong nhà phù hợp sẽ góp phần giải quyết bài toán sản phẩm du lịch mùa mưa. Ngay cả các trải nghiệm ẩm thực dưới dạng “city food” gói gọn không gian trong nhà cũng rất thú vị. Vấn đề là việc đầu tư để làm dịch vụ một cách bài bản và khâu quảng bá phải đủ sức lan tỏa.

Theo ông Hào, các show diễn hấp dẫn không chỉ giải quyết vấn đề trải nghiệm mùa mưa mà còn những trải nghiệm về đêm. Việc nghiên cứu, tổ chức các show như biểu diễn nhã nhạc cung đình, show áo dài, biểu diễn nghệ thuật, võ thuật cổ truyền… sẽ tạo được sức hút. Để làm được một cách chuyên nghiệp, bài bản, cần kêu gọi các nhà đầu tư làm dịch vụ.

Lâu nay, Huế nổi tiếng với thương hiệu “Kinh đô ẩm thực”. Từ lợi thế này có thể thiết kế những tour ẩm thực trọn gói - từ khâu đi chợ, chế biến đến thưởng thức. Chỉ riêng việc thử pha chế và nhâm nhi một ly cà phê muối trong không gian nhà vườn cũng đủ để du khách có một trải nghiệm rất riêng, rất lãng mạn dưới những cơn mưa đỏng đảnh xứ Huế.