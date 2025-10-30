Luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

BS. Nguyễn Thanh Sơn (thứ 7, từ phải sang) trong một hoạt động thiện nguyện

Từ Phòng khám Đa khoa Thanh Sơn

Suốt 34 năm trong quân ngũ, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn không chỉ chữa bệnh cứu người mà còn truyền tinh thần y đức - kỷ cương - gương mẫu đến các lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ. Nhiều người nghĩ rằng, sau nhiều năm cống hiến, để lại một phần cơ thể trên chiến trường, khi về hưu ông sẽ chọn cuộc sống an nhàn, hưởng lạc. Với ông được sống là phải tiếp tục “chiến đấu”, phải làm điều có ích cho xã hội.

Sau một thời gian chuẩn bị, đến năm 2015, Phòng khám Đa khoa Thanh Sơn chính thức đi vào hoạt động. “Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá liều, bởi khi xuất ngũ, trong tay hai vợ chồng tôi hầu như chưa có gì. Để có được cơ sở 5 tầng khang trang, trang thiết bị hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng như hiện nay, tôi dốc toàn bộ vốn liếng, đi vay ngân hàng, rồi vận động người thân, bạn bè, anh em đồng đội... mỗi người góp vào một ít. Nhưng tôi vẫn tin rằng, những người lính như chúng tôi sẽ thành công, nên không thể dừng lại khi đất nước vẫn cần đến mình và Nhân dân cần các dịch vụ y tế chất lượng cao trong bối cảnh các bệnh viện công đều quá tải”, ông Sơn chia sẻ.

Năm 2024, phát huy thành công đạt được, ông đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp phòng khám, trang bị thêm máy siêu âm 6D có trí tuệ nhân tạo, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy X-quang và máy điều trị nha khoa hiện đại...

Hiện nay, tổng số cán bộ, nhân viên phòng khám là 52 người, trong đó có 17 phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ; 33 cử nhân, điều dưỡng, với mức thu nhập ổn định. Doanh thu phòng khám trung bình đạt trên 10 tỷ đồng/năm. Điều đặc biệt, ông luôn ưu tiên tuyển dụng CCB, cựu quân nhân, con em người có công vào làm việc ở những vị trí khác nhau trong phòng khám.

Đến hoạt động từ thiện xã hội

Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Huế, ông Nguyễn Thanh Sơn luôn chủ động kết nối, vận động, khích lệ hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho xã hội. Hiện nay, Hội có 170 hội viên trong các lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, y tế, dịch vụ... tạo công ăn, việc làm ổn định cho trên 6.000 lao động địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, ông đã trích lợi nhuận từ Phòng khám Thanh Sơn hỗ trợ xây dựng 4 Nhà đồng đội, trị giá trên 200 triệu đồng; đồng thời tổ chức hàng chục đợt khám, chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho hội viên CCB, thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người nghèo... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi đợt.

Với những đóng góp trong những năm qua, doanh nhân, CCB, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND TP. Huế và các cấp khen thưởng nhiều lần; được bầu đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc; là gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023; được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, vinh danh tại Hội nghị Điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc. Năm 2025, Hội CCB thành phố đề nghị tặng danh hiệu “Công dân gương mẫu” thành phố Huế năm 2024.

Ông ít kể về mình mà luôn nói về đồng đội, về các CCB còn khó khăn và những ấp ủ, dự định của ông trong thời gian tới. Ông xem thành công cá nhân là bàn đạp để lan tỏa những điều tốt đẹp và truyền cảm hứng cho thế hệ sau, những người sẽ tiếp nối truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Tại Đại hội Thi đua yêu nuớc thành phố Huế lần thứ VI (2025 - 2030), ông Nguyễn Thanh Sơn vinh dự đại diện cho hơn 20.000 hội viên CCB tham dự và được Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng bằng khen.