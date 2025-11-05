Doanh nghiệp tái đầu tư sau lũ

Giao dịch tại Agribank chi nhánh Phong Điền

Nhanh chóng khôi phục sản xuất

Ba đợt mưa lũ liên tục vừa qua tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều DN, hộ kinh doanh trên địa bàn. Nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông chia cắt khiến chuỗi cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa bị gián đoạn. Không ít nhà xưởng, kho hàng, thiết bị máy móc bị hư hỏng, hàng hóa tồn kho bị ngấm nước, gây thiệt hại lớn. Ngoài tổn thất vật chất, DN còn đối mặt với áp lực tài chính từ chi phí khắc phục hậu quả. Với 96% DN nhỏ và vừa, khả năng chống chịu rủi ro thấp, câu chuyện vượt qua “nỗi lo” để tái đầu tư không dễ với DN Huế.

Ông Phan Văn Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MADG, Chủ nhiệm Câu lạc bộ CEO Huế cho biết, sau thiên tai, nhiều DN trong đó có MADG thiệt hại không ít. Nhưng trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau thiên tai, điều quan trọng là phải vượt qua nỗi sợ, dám tái đầu tư và tận dụng những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Chỉ khi DN chủ động đứng lên, biến khó khăn thành động lực, mới có thể giữ được nhịp tăng trưởng và thích ứng để phát triển bền vững hơn sau thiên tai.

Thực tế, phần lớn DN, nhất là DN nhỏ và vừa chưa có cơ chế tự bảo vệ trước rủi ro do các nguồn quỹ dự phòng tài chính gần như bằng 0, trong khi các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước thường đến chậm nên sẽ khó đứng dậy ngay tức thì sau thiên tai. Điều này đặt ra vấn đề về dự phòng rủi ro của DN, nhất là các DN nhỏ và vừa. Vì vậy, DN cần thiết phải xây dựng được nguồn quỹ dự phòng riêng để xử lý tình huống khẩn cấp, duy trì hoạt động tối thiểu. Việc lập quỹ dự phòng rủi ro phải được coi là một phần của chiến lược quản trị bền vững DN.

Một vài DN cũng manh nha xây dựng các quỹ dự phòng nhưng ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, đây là nền tảng cho việc dự phòng rủi ro ở mức độ cao hơn. Tại Công ty CP Maries, những ngày qua, Công ty kích hoạt Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của DN để hỗ trợ cho đội ngũ nhân sự đang gặp khó khăn.

Bà Hồ Thị Sương Lan, Giám đốc Công ty CP Maries cho hay, quỹ này không lớn chỉ để hỗ trợ khẩn cấp một phần cho đội ngũ nhân sự và cho nhân sự mượn để mua sắm, sửa chữa thiết bị, nhà cửa. Vấn đề quan trọng hơn là DN phải vận hành trở lại, tập trung khôi phục sản xuất mới đảm bảo các vấn đề lâu dài. Vì thế, việc sớm có thống kê đánh giá thiệt hại của DN, cơ sở kinh doanh rất cần thiết trong thời điểm hiện tại, bởi đây là sơ sở đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Kích hoạt chính sách hỗ trợ

Thiệt hại của DN phần nào sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng chung. Vì thế, việc sớm có các phương án, giải pháp đồng hành với DN không chỉ góp phần hỗ trợ DN phục hồi sau thiên tai mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thông tin từ Thuế thành phố Huế, đơn vị đang triển khai các chính sách gia hạn thời hạn khai và nộp thuế, miễn giảm tiền thuế cho các đối tượng thiệt hại trực tiếp do mưa lũ.

Theo quy định, DN, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại vật chất do thiên tai, bão lũ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thuế như: Gia hạn nộp thuế; miễn tiền chậm nộp và miễn xử phạt hành chính; khấu trừ và miễn thuế giá trị gia tăng; tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN đối với giá trị tổn thất, khoản tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai và chi phúc lợi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt; miễn, giảm thuế tài nguyên và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất. Việc xem xét hỗ trợ được thực hiện căn cứ theo mức độ thiệt hại thực tế giúp DN. Bên cạnh đó, Thuế thành phố cũng tăng cường hướng dẫn, giải đáp kịp thời các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 Phạm Bá Nam cũng thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã và đang chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn khẩn trương triển khai công tác khảo sát, thu thập và đánh giá mức độ thiệt hại của DN, đặc biệt các khách hàng là DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trên cơ sở đó đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ, đồng hành phù hợp. Các ngân hàng thương mại cũng chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét khoanh hoặc giãn nợ, giảm lãi vay, ưu tiên gói tín dụng phục hồi sản xuất giúp DN sớm ổn định hoạt động, không để DN nào bị đứt gãy hoạt động chỉ vì thiếu vốn sau thiên tai.