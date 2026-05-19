Tìm giải pháp giảm tải cho tư pháp cơ sở

HNN.VN - Chiều 19/5, Sở Tư pháp tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

 Các đại biểu tham dự hội nghị 

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, công tác tư pháp tại cơ sở đang đối mặt với áp lực công việc rất lớn. Chỉ trong gần 10 tháng, cấp xã đã xử lý hơn 89.000 việc hộ tịch và gần 212.000 việc chứng thực. Tại các đơn vị hành chính trung tâm như phường Thuận Hóa và Phú Xuân, khối lượng hồ sơ tăng đột biến, tạo áp lực lên đội ngũ nhân sự vốn không được tăng biên chế.

Các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn chỉ ra các rào cản chính làm chậm tiến độ hiện đại hóa ngành tư pháp: Công chức tư pháp phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ trái chuyên môn như thanh tra, tiếp dân, dẫn đến thiếu tập trung cho nghiệp vụ chính; hệ thống máy tính tại nhiều đơn vị không đáp ứng cấu hình tối thiểu theo Công văn 1993 của Bộ Tư pháp, thường xuyên xảy ra lỗi hệ thống; việc triển khai trực tuyến chưa thực sự hiệu quả khi người dân vẫn phải trực tiếp mang bản chính đến đối chiếu, gây phiền hà và tốn kém thời gian.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ công chức tư pháp cơ sở, khẳng định Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND thành phố sớm bổ sung nguồn lực, nâng cấp trang thiết bị và kiến nghị Bộ Tư pháp khắc phục triệt để lỗi phần mềm. Mục tiêu cao nhất là tối ưu hóa bộ máy, quyết tâm không để xảy ra sai sót hay chậm trễ trong quá trình phục vụ Nhân dân dưới mô hình quản lý mới.

THÁI SƠN
Quản lý thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

Ngày 19/5, tại hội trường UBND xã Phú Vang, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các xã, phường Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ, Thuận An, Mỹ Thượng.

Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp

Ngày 15/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Đại học Tula, Học viện Hành chính trực thuộc Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan và Công ty Luật Viên An tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp: Kinh nghiệm của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Azerbaijan và một số quốc gia trên thế giới”.

Phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư pháp

Ngày 22/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Huế tổ chức hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn.

