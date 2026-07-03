Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Ngày 2/7, tại thủ đô Dili, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm tại buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai nhằm trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực pháp luật, tư pháp, chuyển đổi số…

Tại buổi làm việc, Đại biện Phạm Bình Đàm bày tỏ ấn tượng trước những chuyển biến tích cực trong cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước của Timor-Leste.

Đại biện Phạm Bình Đàm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste cả trên bình diện song phương và trong các cơ chế hợp tác pháp luật, tư pháp của ASEAN.

Dịp này, Đại biện Phạm Bình Đàm đã chia sẻ kinh nghiệm gần 40 năm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tiến trình Đổi mới. Đại biện Phạm Bình Đàm cho biết, quá trình cải cách của Việt Nam, từ xây dựng khuôn khổ pháp luật cho nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đến đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật gắn với chuyển đổi số, có thể mang lại những bài học tham khảo thiết thực cho Timor-Leste.

Đại biện Phạm Bình Đàm cho rằng, Timor-Leste có thể nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp, "không nhất thiết phải đi lại từng bước; ở một số khâu có thể đi tắt, đón đầu", qua đó rút ngắn quá trình hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để tạo nền tảng cho một quốc gia phát triển, Đại biện Phạm Bình Đàm cho rằng, bên cạnh "hạ tầng cứng” như đường sá, sân bay, bến cảng, cần đặc biệt coi trọng "hạ tầng mềm" gồm pháp luật, thể chế và thủ tục hành chính. Một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định cùng các quy trình rõ ràng, thuận lợi là điều kiện thiết yếu để củng cố niềm tin, thu hút đầu tư và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam và Timor-Leste có nhiều điểm gần gũi, trong đó hai nước đều từng phải xử lý những vấn đề phức tạp do lịch sử để lại, như tranh chấp đất đai.

Trên cơ sở kinh nghiệm Việt Nam tích lũy qua nhiều thập kỷ, Bộ trưởng đề xuất hai Bộ Tư pháp triển khai chương trình nghiên cứu so sánh pháp luật giữa Việt Nam và Timor-Leste, nhằm làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt và xác định các kinh nghiệm phù hợp để Timor-Leste tham khảo trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Trong bối cảnh Timor-Leste đang đẩy mạnh hội nhập ASEAN, Bộ trưởng Sérgio Hornai cho rằng, việc từng bước hài hòa pháp luật với các chuẩn mực chung của khu vực và quốc tế là yêu cầu quan trọng.

Bộ trưởng Sérgio Hornai bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên cũng trao đổi sâu về vai trò của hạ tầng số trong cải cách tư pháp và hiện đại hóa nền hành chính công. Đại biện Phạm Bình Đàm chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh điện tử và kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, thuế, bảo hiểm và dịch vụ công.

Theo Đại biện Phạm Bình Đàm, định danh số và các cơ sở dữ liệu dùng chung không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, mà còn tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, những hệ thống này chỉ có thể vận hành hiệu quả khi được bảo đảm bằng hạ tầng viễn thông ổn định, có độ phủ rộng và chi phí hợp lý.

Trên tinh thần đó, Đại biện Phạm Bình Đàm đề nghị Chính phủ Timor-Leste tiếp tục quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về thị thực và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam duy trì hoạt động và mở rộng đầu tư tại Timor-Leste.

Đối với Telemor, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực viễn thông tại Timor-Leste, Đại biện đề nghị phía Timor-Leste xem xét các cơ chế và chính sách khuyến khích phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạng lưới, tăng độ phủ dịch vụ, phát triển thuê bao, nâng cao khả năng kết nối và từng bước giảm chi phí tiếp cận viễn thông cho người dân.

Đại biện Phạm Bình Đàm cho biết, Việt Nam đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch vụ đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hình thành các doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những bài học này, qua đó hỗ trợ Timor-Leste phát triển hạ tầng số và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

https://nhandan.vn/viet-nam-va-timor-leste-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-phap-luat-tu-phap-post973251.html