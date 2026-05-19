Quản lý thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

Vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định là vi phạm pháp luật, bị xử phạt hành chính. Trong ảnh: Lãnh đạo xã Phú Vang kiểm tra hiện trường thực tế theo phản ánh của người dân.

Hội nghị triển khai cụ thể Kế hoạch số 498/KH-UBND và Kế hoạch số 505/KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố về công tác quản lý tổ chức thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và đảm bảo tính hiệu quả, giúp đội ngũ chuẩn hóa quy trình, hạn chế tối đa các sai sót pháp lý trong quá trình thực thi công vụ trên địa bàn.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Những kiến thức, kỹ năng được tiếp thu tại hội nghị lần này sẽ là cơ sở quan trọng giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên các xã chuẩn hóa quy trình, nâng cao tính chính xác, kịp thời và đúng pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương trong tình hình mới.