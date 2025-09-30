Thuê nhà nghỉ làm nơi giao dịch ma túy, hai đối tượng lĩnh án

Các đối tượng Huy và Chung trước tòa

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 15/10/2024, lực lượng Công an TP. Huế kiểm tra, bắt quả tang Chung đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng ở tầng 2, nhà nghỉ A. Th. (trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, TP. Huế).

Tại hiện trường, công an thu giữ 592 viên nén màu đỏ, 13 túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Chung khai nhận toàn bộ số ma túy trên là ma túy tổng hợp dạng “đá” và “hồng phiến”, do Chung mua về cất giấu, bán kiếm lời.

Công an xác định, từ đầu năm 2024, Chung bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy. Đến tháng 8/2024, Chung thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên làm nơi cất giấu và giao dịch ma túy. Huy là bạn Chung, từ tháng 7/2024, y bắt đầu tham gia cùng Chung trong việc mua bán ma túy. Khi có người mua, Huy nhận ma túy đi giao và được trả công.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nguồn ma túy mua từ một người tên Dũng (chưa rõ lai lịch), liên lạc qua ứng dụng Telegram. Chung nhiều lần mua ma túy của Dũng; trong đó lần gần nhất là ngày 13/10/2024, Chung bỏ ra 30 triệu đồng để mua ma túy “đá” và “hồng phiến” rồi mang về nhà nghỉ cất giấu để bán.

Hai bị cáo khai đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều người. Việc giao dịch chủ yếu diễn ra quanh khu vực nhà nghỉ A. Th. Theo kết luận giám định tổng cộng lượng ma túy thu giữ được là 114,9969 gam Methamphetamine.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Nhật Chung 17 năm tù và Lê Quang Huy 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.