  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 08/10/2025 12:00

Thuê nhà nghỉ làm nơi giao dịch ma túy, hai đối tượng lĩnh án

HNN.VN - Ngày 8/10, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Nhật Chung (SN 1990) và Lê Quang Huy (SN 1994, cùng trú tại TP. Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

An Cựu triển khai xây dựng “phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 Ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”Siết chặt tội phạm ma túyTái phạm nguy hiểm, đôi bạn lĩnh án tù

 Các đối tượng Huy và Chung trước tòa 

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 15/10/2024, lực lượng Công an TP. Huế kiểm tra, bắt quả tang Chung đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng ở tầng 2, nhà nghỉ A. Th. (trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, TP. Huế).

Tại hiện trường, công an thu giữ 592 viên nén màu đỏ, 13 túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Chung khai nhận toàn bộ số ma túy trên là ma túy tổng hợp dạng “đá” và “hồng phiến”, do Chung mua về cất giấu, bán kiếm lời.

Công an xác định, từ đầu năm 2024, Chung bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy. Đến tháng 8/2024, Chung thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên làm nơi cất giấu và giao dịch ma túy. Huy là bạn Chung, từ tháng 7/2024, y bắt đầu tham gia cùng Chung trong việc mua bán ma túy. Khi có người mua, Huy nhận ma túy đi giao và được trả công.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nguồn ma túy mua từ một người tên Dũng (chưa rõ lai lịch), liên lạc qua ứng dụng Telegram. Chung nhiều lần mua ma túy của Dũng; trong đó lần gần nhất là ngày 13/10/2024, Chung bỏ ra 30 triệu đồng để mua ma túy “đá” và “hồng phiến” rồi mang về nhà nghỉ cất giấu để bán.

Hai bị cáo khai đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều người. Việc giao dịch chủ yếu diễn ra quanh khu vực nhà nghỉ A. Th. Theo kết luận giám định tổng cộng lượng ma túy thu giữ được là 114,9969 gam Methamphetamine.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Nhật Chung 17 năm tù và Lê Quang Huy 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
ma túythuê nhà nghỉgiao dịchbuôn bánxét xửNguyễn Phúc NguyênKim Long
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhức nhối các nhóm thanh thiếu niên phạm tội

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 - Huế cho biết vừa đưa ra xét xử 2 vụ án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, các bị cáo đa số còn rất trẻ, có tuổi đời từ 14-20 tuổi.

Nhức nhối các nhóm thanh thiếu niên phạm tội
Đưa diện mạo đô thị ở Kim Long vào nền nếp

Sau khi sáp nhập từ 3 phường Kim Long, Hương Long và Long Hồ, địa bàn phường Kim Long (TP. Huế) rộng hơn 90km², đặt ra với nhiều thách thức trong quản lý đô thị. Bằng cách làm quyết liệt nhưng linh hoạt, chính quyền đã dần giải quyết các điểm mất an ninh trật tự, đưa bộ mặt đô thị và du lịch vào nền nếp.

Đưa diện mạo đô thị ở Kim Long vào nền nếp
Ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”

Ngày 25/9, tại xã A Lưới 2, Công an TP. Huế tổ chức hội nghị triển khai xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, kết hợp lễ ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”.

Ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”
“Bộ sậu” đường dây cá độ hơn 1,1 tỷ đồng lĩnh án

Ngày 22/9, TAND TP. Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với các bị cáo Hồ Hoàng Hiệp (SN 1996), Hà Văn Thắng (SN 1988), Lê Thị Đào (SN 1986), Phạm Văn Tuấn (SN 1987), cùng trú tại TP. Huế.

“Bộ sậu” đường dây cá độ hơn 1,1 tỷ đồng lĩnh án

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top