Siết chặt tội phạm ma túy

Các bị cáo trước tòa trong đường dây mua bán, vận chuyển gần 30kg ma túy

Nhiều vụ buôn bán ma túy “khủng”

8 tháng năm 2025, Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp TP. Huế đã đưa ra xét xử khoảng 100 vụ án liên quan đến ma túy. Trong đó, nhiều vụ án có mức hình phạt rất nghiêm khắc, từ chung thân đến tử hình, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong việc trấn áp loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Ngày 20/8, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” với tổng khối lượng gần 30kg, do bị cáo Trần Bảo Vũ mới ngoài 30 tuổi cầm đầu và 10 bị cáo còn lại đều có tuổi đời rất trẻ. Đây được xem là chuyên án ma túy lớn nhất, được cơ quan chức năng triệt phá kịp thời đường dây ma túy liên tỉnh, ngăn chặn lượng lớn “cái chết trắng” tuồn vào địa bàn TP. Huế và các tỉnh, thành lân cận.

Các bị cáo gồm: Trần Bảo Vũ (SN 1993), Phan Minh Trung (SN 1990), Lê Khắc Dỉ (SN 2003), Phạm Xuân Nguyên Minh (SN 1999), Lê Anh Vũ (SN 2001), Hồ Văn Hùng (SN 1983), Võ Công Khuê (SN 1991), Huỳnh Thị Lệ Huyền (SN 1991), Võ Đại Tây Dương (SN 1996), cùng trú tại TP. Huế; Nguyễn Duy Quang (SN 2004) và Nguyễn Thế Hùng (SN 1990), cùng trú tỉnh Quảng Trị.

Tang vật thu được từ một chuyên án ma túy được công an TP. Huế triệt phá

Giai đoạn 2023 - 2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ tỉnh Quảng Trị đưa về Huế tiêu thụ. Vũ trực tiếp điều hành, chỉ đạo đàn em tìm nơi cất giấu, vận chuyển và giao bán ma túy. Cơ quan chức năng đã khám xét nhiều địa điểm do Vũ thuê làm nơi tập kết “hàng trắng” và thu giữ số lượng ma túy cực lớn. Khám xét nhiều nơi, công an thu giữ tổng cộng 29,06kg ma túy các loại, gồm hơn 20,9kg Methamphetamine, 4,1kg Ketamine, gần 388g MDMA, cùng các loại khác.

Trong vụ án này, Trần Bảo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44kg ma túy. Trung, Dỉ, Quang, Minh là đồng phạm tích cực, liên quan đến 10,7kg ma túy. Huyền và Dương tham gia mua bán, tiêu thụ 6,64kg ma túy. Anh Vũ, Văn Hùng, Khuê, Thế Hùng tham gia vận chuyển 5,68kg ma túy.

Hội đồng xét xử tuyên phạt: Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức hình phạt cao nhất là tử hình; các bị cáo Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ cùng mức án chung thân; các bị cáo Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng cùng mức án là 20 năm tù giam.

Trước đó, TAND TP. Huế đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Lê Quốc Phước (SN 2001, trú tại huyện Phú Vang cũ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phước bị bắt quả tang khi đang tàng trữ hơn 7,7kg ma túy loại MDMA. Phước khai nhận được một người phụ nữ tên Quỳnh thuê vận chuyển và bán ma túy để nhận tiền công. Từ tháng 2 - 4/2023, Phước đã nhiều lần giao bán ma túy trên địa bàn TP. Huế và các tỉnh lân cận với số lượng lớn, có lần lên đến 3.000 viên ma túy kẹo và 1kg Ketamine. Tổng tiền công nhận được là 140 triệu đồng.

Sau khi xem xét các chứng cứ, hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Lê Quốc Phước mức án cao nhất: Tử hình.

Hủy hoại tương lai của cả một thế hệ

Có một điểm chung tại vụ án này là khi bản án tử hình được tuyên, phòng xử án trở nên trầm lắng. Những giọt nước mắt đã rơi của người thân, bạn bè, những người từng hy vọng vào một tương lai khác cho các bị cáo. Nhưng với những sai lầm nối tiếp và sự thờ ơ với luật pháp, kết cục đau lòng là điều không thể tránh khỏi.

Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Đoàn Lê Quốc Phước… đó là số ít trong hàng trăm bị cáo rơi vào vòng xoáy ma túy. Đây là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của việc coi thường pháp luật, của sự lựa chọn mù quáng bất chấp mọi giá trị đạo đức và xã hội. Chỉ vì siêu lợi nhuận trước mắt mà nhiều người bất chấp, lún sâu vào con đường phạm tội. Tự tay mình ngày đêm gieo rắc “cái chết trắng”, hủy hoại biết bao con người, phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình, những bị cáo này đáng phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Theo một cán bộ có thâm niên làm điều tra trong lĩnh vực ma túy, tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là tội phạm nảy sinh ra nhiều tội phạm hình sự khác, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc, bất an trong Nhân dân. Ma túy không phân biệt tuổi tác, nó len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, đánh cắp tuổi trẻ và hủy hoại tương lai của cả một thế hệ.

Về phía ngành tòa án, để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, TAND 2 cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, xác định các vụ án điểm về ma túy để sớm đưa ra xét xử. Các phiên tòa xét xử là sự cảnh báo, nhắc nhở những người có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy sớm cảnh tỉnh, hoàn lương, không nên đưa mình vào tù tội và để lại hệ lụy cho gia đình và xã hội.