Lĩnh 16 năm tù vì nửa kg ma túy

HNN.VN - Ngày 3/12, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Hải (SN 2002, trú phường Kim Trà, TP. Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lê Ngọc Hải trước tòa  

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Hải và Huỳnh Hồng Đợi là bạn bè cùng phường, thường xuyên đi chơi chung. Sáng 4/2/2024, Hải liên lạc qua ứng dụng Telegram nhờ Đợi đến nhận giúp một gói hàng chuyển phát nhanh. Đợi đồng ý vì nghĩ chỉ giúp bạn, trước đó thỉnh thoảng được Hải bao tiền đi chơi.

Đến 10h30 cùng ngày, khi Đợi đang nhận gói hàng trước một nhà ở phường Kim Trà thì bị lực lượng Công an TP. Huế phát hiện, bắt quả tang.

Bên trong gói hàng là 5 hộp giấy “Mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột”, mỗi hộp chứa 20 gói nilon, tổng cộng 100 gói chứa bột khô. Kết luận giám định xác định đây là ma túy dạng “nước vui”, tổng khối lượng 459,04 gam, gồm các chất: Ketamine, Nimetazepam, Methamphetamine và 2C-B.

Quá trình điều tra làm rõ, Hải quen biết với Nguyễn Văn Hải (SN 1995, TP. Huế), là đối tượng bán ma túy. Ngày 1/2/2024, Hải đặt mua 100 gói nước vui với giá 170 triệu đồng. Ngày 3/2/2024, Hải chuyển 120 triệu và địa chỉ nhận hàng và số điện thoại để nhân viên chuyển phát liên hệ.

Ngoài ra, bị cáo khai nhận đã từng 2 lần mua “nước vui” của Nguyễn Văn Hải, với số lượng 30 gói với giá 50 triệu đồng và 50 gói với giá 80 triệu đồng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai và tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Ngọc Hải 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

THÁI SƠN
