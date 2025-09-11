Tái phạm nguy hiểm, đôi bạn lĩnh án tù

Út và Thành trước tòa

Theo cáo trạng, Thành và Út sống gần nhà, cùng nghỉ học sớm. Do ăn chơi lêu lổng, nghiện ngập ma túy, cả hai dần trượt dài trên con đường phạm tội. Cả Thành và Út đều có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp, cố ý gây thương tích và ma túy, nhưng vẫn không tỉnh ngộ.

Từ 23 đến 26/3/2025, hai bị cáo đã liên tiếp thực hiện hai vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Thuận Hóa (nay là phường Thuận Hóa, TP. Huế). Ở 2 vụ này, tài sản định giá 18 triệu đồng nhưng 2 đối tượng chỉ bán được 3,7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, Út khai nhận trước đó, đã một mình gây ra thêm hai vụ trộm cắp xe máy khác tại TP. Huế. Riêng 2 vụ này, tài sản định giá 7,5 triệu đồng nhưng được Út bán với giá 3 triệu đồng.

Như vậy, Nguyễn Văn Út phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng giá trị tài sản đã chiếm đoạt 25,5 triệu đồng. Hồ Văn Thành phải chịu trách nhiệm hình sự với số tài sản 18 triệu đồng và bị truy tố thêm về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với giá trị 4,5 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn nhưng các bị cáo đều tái phạm nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật. Vì vậy, tuyên phạt Nguyễn Văn Út 2 năm 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Hồ Văn Thành 5 năm 2 tháng tù về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.