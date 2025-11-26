  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 27/11/2025 15:12

Lập sổ công nợ giả, nhận án 7 năm tù

HNN.VN - Ngày 27/11, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú TP. Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo trực tuyến vào mùa cao điểm du lịchThủ đoạn mạo danh ngân hàng, mất tiền trong chớp mắtCảnh báo giả danh cơ quan thuế để lừa đảo“Từ thiện ảo” và những chiêu lừa sau mưa lũCảnh báo lừa đảo về việc tải, cài đặt ứng dụng VETC giả mạoHai vợ chồng bị lừa hơn 500 triệu đồng qua ứng dụng VNeID giả mạo

 Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên trước tòa 

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Liên Trai. Công ty Liên Trai có quan hệ mua bán vật liệu xây dựng với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh do ông Châu Trường Phong làm Giám đốc. Thời gian đầu, Công ty Liên Trai thanh toán đúng hạn, tuy nhiên về sau thường xuyên chậm trả khiến số nợ tăng dần.

Đến ngày 12/4/2023, số tiền nợ của Công ty Liên Trai lên đến hơn 3 tỷ đồng và không được Công ty Châu Phong Thịnh cho mua nợ tiếp. Để có thể mua thêm vật liệu xây dựng, Liên dùng thủ đoạn gian dối. Liên nói với ông Phong rằng Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh đang mua hàng của Công ty Liên Trai với số lượng lớn và còn nợ, sắp thanh toán.

Nhằm tạo lòng tin, Liên lập một cuốn sổ công nợ giả, chèn thêm số tiền mà Công ty Cư Trinh đang nợ là hơn 2,3 tỷ đồng. Liên chụp ảnh cuốn sổ này gửi qua Zalo cho nhân viên Công ty Châu Phong Thịnh để xác minh. Tin tưởng vào hình ảnh cuốn sổ công nợ, ông Phong đồng ý cho Công ty Liên Trai mua nợ tiếp.

Từ ngày 12/4-5/5/2023, Công ty Châu Phong Thịnh tiếp tục bán cho Công ty Liên Trai lô hàng vật liệu xây dựng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho đối tác và khách hàng, Công ty Liên Trai chỉ thanh toán được 2,95 tỷ đồng.

Đến ngày 5/5/2023, Công ty Liên Trai mất khả năng chi trả nợ. Hai bên chốt nợ ngày 1/6/2023, theo đó tổng nợ còn lại là 3,56 tỷ đồng, trong đó nợ cũ là hơn 3 tỷ đồng (phát sinh từ các giao dịch trước ngày 12/4/2023), nợ mới hơn 588 triệu đồng là số tiền Liên sử dụng thủ đoạn gian dối để tiếp tục mua hàng và sau đó chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Liên là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp nên tuyên phạt Liên 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
lừa đảochiếm đoạt tài sảnsoorr công nợgiảmua bánvật liệu xây dựngxét xửTAND
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo trực tuyến vào mùa cao điểm du lịch

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, vừa có một chiến dịch tấn công mạng quy mô toàn cầu mang tên ClickFix đang lan rộng và nhắm trực tiếp tới các khách sạn, homestay, resort và cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Hình thức tấn công chủ yếu dựa trên việc giả mạo email của các nền tảng đặt phòng phổ biến như: Booking.com, Expedia…

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo trực tuyến vào mùa cao điểm du lịch
8 bị cáo nhận án vì tham gia đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

Ngày 13/11, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đối với 8 bị cáo: Nguyễn Long Rin (SN 1990), Ngô Vũ (SN 1990), Trần Hữu Vĩnh Tường (SN 1993), Huỳnh Ngọc Khánh (SN 1989), Phan Hải (SN 1986), Nguyễn Văn Rôn (SN 2001) và Phan Đức Vỹ (SN 1998) cùng trú trên địa bàn TP. Huế; Trần Công Mạnh (SN 1980) trú tại TP. Đà Nẵng.

8 bị cáo nhận án vì tham gia đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top