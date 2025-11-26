Lập sổ công nợ giả, nhận án 7 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên trước tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Liên Trai. Công ty Liên Trai có quan hệ mua bán vật liệu xây dựng với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh do ông Châu Trường Phong làm Giám đốc. Thời gian đầu, Công ty Liên Trai thanh toán đúng hạn, tuy nhiên về sau thường xuyên chậm trả khiến số nợ tăng dần.

Đến ngày 12/4/2023, số tiền nợ của Công ty Liên Trai lên đến hơn 3 tỷ đồng và không được Công ty Châu Phong Thịnh cho mua nợ tiếp. Để có thể mua thêm vật liệu xây dựng, Liên dùng thủ đoạn gian dối. Liên nói với ông Phong rằng Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh đang mua hàng của Công ty Liên Trai với số lượng lớn và còn nợ, sắp thanh toán.

Nhằm tạo lòng tin, Liên lập một cuốn sổ công nợ giả, chèn thêm số tiền mà Công ty Cư Trinh đang nợ là hơn 2,3 tỷ đồng. Liên chụp ảnh cuốn sổ này gửi qua Zalo cho nhân viên Công ty Châu Phong Thịnh để xác minh. Tin tưởng vào hình ảnh cuốn sổ công nợ, ông Phong đồng ý cho Công ty Liên Trai mua nợ tiếp.

Từ ngày 12/4-5/5/2023, Công ty Châu Phong Thịnh tiếp tục bán cho Công ty Liên Trai lô hàng vật liệu xây dựng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho đối tác và khách hàng, Công ty Liên Trai chỉ thanh toán được 2,95 tỷ đồng.

Đến ngày 5/5/2023, Công ty Liên Trai mất khả năng chi trả nợ. Hai bên chốt nợ ngày 1/6/2023, theo đó tổng nợ còn lại là 3,56 tỷ đồng, trong đó nợ cũ là hơn 3 tỷ đồng (phát sinh từ các giao dịch trước ngày 12/4/2023), nợ mới hơn 588 triệu đồng là số tiền Liên sử dụng thủ đoạn gian dối để tiếp tục mua hàng và sau đó chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Liên là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp nên tuyên phạt Liên 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.