Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò trung tâm trong hiệp thương bầu cử

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Trong toàn bộ tiến trình bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là ở khâu hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Đây là bước mở đầu mang tính quyết định, nhằm bảo đảm lựa chọn được những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác và uy tín trong Nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, chỉ đạo hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, thống nhất bước đầu về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu chung và đặc điểm thực tiễn của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tiến Nam khẳng định: Hiệp thương không chỉ là quy trình pháp lý bắt buộc mà còn là quá trình phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ và lắng nghe ý kiến Nhân dân, qua đó góp phần bảo đảm mỗi đại biểu được giới thiệu thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; thống nhất danh sách sơ bộ sau hiệp thương lần thứ hai.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố báo cáo kết quả công tác giới thiệu người ứng cử. Đến hết ngày 1/2/2026, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương được phân bổ đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định. Tại các hội nghị cử tri nơi công tác, cử tri đã nhận xét, đánh giá từng ứng cử viên với tinh thần thẳng thắn, khách quan; tỷ lệ tín nhiệm đối với người được giới thiệu đạt 100%.

Trên cơ sở xem xét danh sách trích ngang và thảo luận dân chủ, các đại biểu thống nhất cao về chất lượng, uy tín và năng lực của những người được giới thiệu ứng cử. Kết quả, 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ gồm 15 người ứng cử ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử thành phố Huế) và 94 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, được thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, giám sát bảo đảm bầu cử đúng luật

Cùng với công tác hiệp thương, MTTQ các cấp tại thành phố Huế đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bầu cử. Hoạt động tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, góp phần tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong Nhân dân.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử bầu đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Song song với đó, công tác giám sát bầu cử tiếp tục được chú trọng, thể hiện vai trò trung tâm của MTTQ trong việc bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch của cuộc bầu cử, từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thực hiện. Xác định bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chuẩn bị tốt các điều kiện để các vòng hiệp thương tiếp theo và toàn bộ cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn và thành công, góp phần xây dựng Quốc hội và HĐND các cấp thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài lưu ý: MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong công tác bầu cử; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các vòng hiệp thương tiếp theo, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân; chủ động nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

“Mặt trận các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan làm tốt công tác giám sát, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Huế diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Chí Tài yêu cầu.