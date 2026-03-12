Tuyên truyền pháp luật theo cách gần gũi với giới trẻ

Những video tuyên truyền ngắn, nội dung sinh động đang trở thành cách tiếp cận mới trong phổ biến pháp luật tới người trẻ. Ảnh chụp màn hình

Bắt nhịp mạng xã hội

Mới đây, một đoạn clip tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Công an xã A Lưới 1 thực hiện đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Video dài hơn một phút, xây dựng tình huống hài hước với sự tham gia của một rapper trẻ. Nội dung xoay quanh các hành vi vi phạm giao thông quen thuộc như không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, lạng lách đánh võng.

Thông tin về mức xử phạt được lồng ghép trong lời rap và lời thoại ngắn gọn, giúp người xem dễ ghi nhớ. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và thu hút lượng lớn lượt xem.

Theo Thượng úy Phạm Đức Huỳnh, cán bộ Công an xã A Lưới 1, ý tưởng thực hiện clip xuất phát từ thực tế công tác tuyên truyền tại địa bàn vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. “Người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, hiện nay sử dụng mạng xã hội khá nhiều. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng, nếu đưa nội dung pháp luật vào các clip ngắn, cách thể hiện vui vẻ và dễ hiểu thì thông điệp sẽ đến với người xem thuận lợi hơn”, Thượng úy Phạm Đức Huỳnh chia sẻ.

Clip được thực hiện với sự hỗ trợ của rapper David Nộp, em trai của Thượng úy Huỳnh, người có kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Hai anh em cùng xây dựng kịch bản, quay và dựng video trước khi đăng tải lên trang mạng xã hội của Công an xã.

Theo Thượng úy Huỳnh, điều đáng mừng là sau khi clip được chia sẻ, nhiều bạn trẻ tại địa phương đã nhớ được mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông.

Thực tế, cách làm này cũng đang xuất hiện tại nhiều địa phương khác trong cả nước. Một số đơn vị còn xây dựng video tiểu phẩm về an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm hoặc cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng. Các clip thường được dàn dựng theo phong cách gần gũi với đời sống, có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên hoặc những người trẻ sáng tạo nội dung.

Những hình thức truyền tải sinh động vừa nêu giúp thông tin pháp luật dễ tiếp cận hơn đối với người xem, đặc biệt là giới trẻ vốn quen với việc tiếp nhận thông tin qua video ngắn trên điện thoại.

Linh hoạt, gần gũi

Sự xuất hiện của các clip tuyên truyền sáng tạo cho thấy công tác phổ biến pháp luật đang từng bước thích nghi với môi trường truyền thông hiện đại. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, việc tận dụng các nền tảng trực tuyến để truyền tải thông tin pháp luật được xem là hướng đi phù hợp.

Các video ngắn, hình ảnh trực quan hoặc câu chuyện đời thường giúp nội dung pháp luật trở nên dễ hiểu hơn. Khi thông điệp được thể hiện bằng ngôn ngữ gần gũi với người trẻ, khả năng tiếp nhận cũng cao hơn.

Em Nguyễn Minh Trí, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nói rằng, những video ngắn tuyên truyền về pháp luật trên mạng xã hội thường tạo cảm giác dễ tiếp nhận. Các clip ngắn, nội dung vui vẻ nên xem rất nhanh mà vẫn nhớ được quy định của pháp luật.

Nhiều cán bộ cơ sở cho rằng, mạng xã hội hiện nay có sức lan tỏa lớn. Một video ngắn có thể có hàng chục ngàn lượt tiếp cận, thậm chí hàng triệu người xem trong thời gian ngắn. Nếu nội dung được xây dựng phù hợp, thông tin pháp luật sẽ được chia sẻ rộng rãi, vượt ra ngoài phạm vi địa phương.

Bên cạnh đó, việc khuyến khích người trẻ tham gia xây dựng nội dung tuyên truyền cũng mở ra nhiều ý tưởng mới. Họ hiểu rõ cách thể hiện phù hợp với môi trường mạng và có khả năng sáng tạo những sản phẩm truyền thông gần gũi với thế hệ của mình.

“Thời gian tới, xã A Lưới 1 sẽ tiếp tục kết hợp giữa phương thức truyền thống và các hình thức truyền thông mới để nâng cao hiệu quả của việc tuyên truyền các chính sách pháp luật. Các buổi sinh hoạt cộng đồng có thể lồng ghép video minh họa, tiểu phẩm hoặc các sản phẩm truyền thông số để tăng tính trực quan”, Thượng úy Phạm Đức Huỳnh thông tin.