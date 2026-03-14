Đưa pháp luật đến với người trẻ

Đoàn phường An Cựu phối hợp cùng Công an phường tuyên truyền về tác hại của ma túy tại các trường học trên địa bàn

Trực quan, sinh động

Giữa năm 2025, hơn 250 đoàn viên, thanh niên tại phường An Cựu đã tham gia Phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 255, Bộ luật Hình sự. Phiên tòa được xây dựng dựa trên một vụ án có thật xảy ra tại địa phương, với đầy đủ các vai trò như hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư, bị cáo… Qua đó, tái hiện chân thực quá trình xét xử, giúp người xem dễ dàng hình dung hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội, tạo hiệu ứng trực quan và mang giá trị giáo dục cao.

Theo đoàn viên Vũ Thanh Văn (sinh năm 2004) cho biết “Thông qua phiên tòa, em nhận thấy chỉ một phút thiếu hiểu biết hoặc buông lỏng bản thân cũng có thể dẫn đến những sai lầm lớn, ảnh hưởng đến tương lai của mình và gia đình”.

Bên cạnh việc theo dõi phiên tòa, các đoàn viên, thanh niên còn được tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các minigame với hình thức trắc nghiệm. Nội dung câu hỏi xoay quanh các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, trách nhiệm của công dân trong việc tố giác tội phạm, cũng như các chế tài xử lý đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phường An Cựu được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của TP. Huế. Đây là khu vực tập trung đông sinh viên, công nhân và lao động tự do sinh sống, học tập và làm việc. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật theo hình thức sinh động, gần gũi như phiên tòa giả định được xem là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho người trẻ, vốn là nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi các tệ nạn xã hội.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền phòng, chống ma túy, Thành đoàn còn đẩy mạnh phổ biến nhiều nội dung pháp luật quan trọng như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật An ninh mạng… gắn với tuyên truyền phòng, chống các loại tệ nạn xã hội. Trong năm 2025, toàn thành phố đã tổ chức hơn 800 lượt tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, đuối nước, cháy nổ và các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, thu hút khoảng 60.000 lượt người dân, đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia.

Lan tỏa pháp luật từ cơ sở

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn thông tin, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Qua đó, nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai, như: Sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… và duy trì hiệu quả các CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, hệ thống tủ sách pháp luật tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và mua bán người, đặc biệt chú trọng những địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa với hình thức tuyên truyền phù hợp cho đoàn viên, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ tính riêng năm 2025, tuổi trẻ toàn thành phố đã tổ chức gần 250 đợt truyền thông, lớp tập huấn, bồi dưỡng; biên tập, thiết kế và đăng tải gần 186 tài liệu infographic về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các nền tảng mạng xã hội của đoàn, góp phần lan tỏa thông tin pháp luật đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động nắm bắt tình hình tại địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện và phản ánh những vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ổn định đời sống trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) và triển khai các hoạt động xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.