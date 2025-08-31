Tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

“Tổ tuần tra thanh niên” kiểm tra người và phương tiện có biểu hiện nghi vấn

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ trong tổ đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là người sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện…

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, “Tổ tuần tra thanh niên” còn tích cực phối hợp tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp... ; qua đó, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Được thành lập từ đầu năm 2025, “Tổ tuần tra thanh niên” gồm đoàn viên, thanh niên các đơn vị như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội... phối hợp với lực lượng công an xã, phường triển khai tuần tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian triển khai từ tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau và tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, các khu vực công viên, bến xe, Bệnh viện Trung ương Huế và các điểm vui chơi công cộng...