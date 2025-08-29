  • Huế ngày nay Online
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thu giữ 4 súng tự chế

HNN.VN - Ngày 30/8, Công an xã phối hợp với Xã đoàn Long Quảng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cho hơn 100 đoàn viên thanh niên và đông đảo đồng bào các dân tộc của xã.

Các bạn đoàn viên thanh niên hào hứng với những câu hỏi đáp tiềm hiểu kiến thức về pháp luật  

Tại buổi tuyên truyền, đông đảo đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân được các cán bộ Công an xã thông tin về tình hình tai nạn giao thông thời gian qua, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra; mức xử phạt đối với nhóm các hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đồng thời, thông tin về tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; hướng dẫn cách nhận biết về các chất ma túy phổ biến hiện nay, tác hại của ma túy và cách phòng tránh ma túy đối với các em học sinh; hậu quả, hình thức xử lý bạo lực học đường, khi bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội…

Công an xã Long Quảng thu giữ 4 súng tự chế và 4 dao kiếm tự chế thông qua buổi tuyên truyền  

Thông qua tuyên truyền giúp đoàn viên thanh niên và Nhân dân nắm vững các kiến thức về trật tự an toàn giao thông đường bộ và kiến thức pháp luật về ma túy; phòng chống bạo lực học đường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và bạo lực học đường để có hành vi đúng đắn, từ đó, tạo môi trường xã hội không có các tệ nạn xã hội.

Đáng chú ý, thông qua đợt tuyên truyền, vận động này công an xã Long Quảng đã được người dân giao nộp 4 súng tự chế và 4 dao kiếm tự chế.

THÁI BÌNH
